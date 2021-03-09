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日版「真人長髮公主」！　190cm烏黑秀髮「15年未剪」比人還高

▲日東京女子以190cm頭髮自稱長髮姑娘。（圖／翻攝自Instagram／rin_rapunzel）

▲日東京女子以190cm頭髮自稱長髮姑娘。（圖／翻攝自Instagram／rin_rapunzel）

實習記者徐于文／綜合外電報導

日本女子坎貝（Rin Kambe）自稱為「日本長髮姑娘」（Japanese Rapunzel），擁有一頭15年未修剪的長髮，長度達190公分（6吋3呎），已超過大多成年男子身高。

《每日郵報》8日報導，東京模特兒兼舞者坎貝自20歲信佛和從事藝術工作後，再未修剪頭髮。坎貝表示，「15年前開始虔誠祈求成為藝術家，決定讓頭髮自然生長。烏黑美麗的長髮是展現自我的工具，代表著亞洲女性之美。」

面對外界兩極評價，坎貝回應，「世界上會有人欣賞，也會有人視為妖怪。我接受大家對它的不同看法。」她也坦承，一頭長髮造成生活上許多不便，清洗保養非常費力費時，需要長期使用昂貴番紅花製成的頭皮霜，並服用含鐵營養素，確保頭皮有足夠營養繼續生髮，且保持烏黑亮麗。

事實上，坎貝並不是世上唯一的「長髮姑娘」。生長在印度古加拉特邦（Gujarat）的女子帕特（Nilanshi Patel）在2018年獲得金氏世界紀錄「頭髮最長少女」殊榮，2020年底再度推翻自己的紀錄，頭髮長度現已超過2公尺。

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