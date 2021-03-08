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菲律賓外長力挺中國！　趙立堅重申：孟晚舟案就是政治事件

▲▼孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

▲孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

華為副總裁兼財務長孟晚舟2018年被逮捕後，官司持續進行中。不過，菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）日前在推特發文，暗酸加拿大任意拘押外國公民。對此，中國外交部發言人趙立堅今（8）日砲轟美國的真正目的，並批加拿大扮演美方的幫兇。

中國外交部8日的記者會上，媒體問發言人說，菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin）日前在推特上表示，拘押一名在生意上擊敗你的中國女高管，就是在國家關係中任意拘押外國公民的行為，即便拘押她的人戴的是假髮而非軍帽。因此被外界解讀成菲律賓力挺中國，推文是在暗酸加拿大逮捕孟晚舟。

「事實早已充分說明，孟晚舟事件是一起徹頭徹尾的政治事件。」趙立堅批評，美國政府炮製這一事件的真正目的，在於要打壓中國高科技企業、阻撓中國科技發展，並認為「加拿大政府扮演了美方的幫兇，其所作所為正是任意拘押外國公民的直接例證」。最後他再次呼籲加拿大，立即糾正錯誤，釋放孟晚舟女士並讓她平安回到中國。

2018年12月1日時，在美國的要求下，孟晚舟在過境加拿大時被逮捕，案件審理至今已接近2年。加拿大司法部宣布，加拿大卑詩省最高法院法官做出裁決，支持司法部拒絕向孟晚舟的律師提供大部分文件，包括加拿大與美國政府之間相關的電子郵件。針對孟晚舟案，中國外交部過去已作出多次回應。

▲▼孟晚舟。（圖／達志影像／美聯社）

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