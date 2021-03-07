以「整車國產化」為目標　台鐵拚2030年維修備品比例達50%

▲台鐵以「整車國產化」為目標，圖為主風泵測試台。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵為推動維修備品國產化，加速整合國內鐵道產業技術能量，並接軌國際規範及市場，近二年大幅提升國產化及技術自主。維修備品國產金額去年大幅提升至15.7億，所佔採購總額比例大幅提升至43%，預計2030年達到國產比例50%以上，以零組件之國產化，逐步推動到總成，再漸漸發展到系統，最終以整車國產化為目標。

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▲限速備援系統簽約典禮。（圖／台鐵提供）

台鐵前年委託國內廠商製作機廠之主風泵測試臺，相較於原廠，單價下降近9成；去年決標之EMU700型一次簧整修案，相較於原廠，單價下降近6成，並委託中山科學研究院為臺鐵局車輛加裝限速備援系統，決標金額2億6,427萬元，從開發、製造生產到安裝皆由中科院負責以及車廂錄影暨EMU600型顯示器案，決標金額1億1,714萬元，由國內廠商自行開發軟體並搭配國內生產配件完成。

▲台鐵以「整車國產化」為目標，拚2030年維修備品比例達50%。（圖／台鐵提供）

台鐵積極建立機制及措施，包括成立維修備品國產化推動小組、制定國產化採購作業指引、建立「維修備品國產化」平台、納入全生命週期成本、在地維修、產官學研技轉合作等，致力於推動國產化除了可降低購料金額、縮短交期，更可提升國內鐵道產業技術、培育國內軌道相關專業人才、並提升車輛可靠度。

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