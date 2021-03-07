　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

以「整車國產化」為目標　台鐵拚2030年維修備品比例達50%

▲▼以「整車國產化」為目標，台鐵拚2030年維修備品比例達50%。（圖／台鐵提供）

▲台鐵以「整車國產化」為目標，圖為主風泵測試台。（圖／台鐵提供）

記者賴文萱／台北報導

台鐵為推動維修備品國產化，加速整合國內鐵道產業技術能量，並接軌國際規範及市場，近二年大幅提升國產化及技術自主。維修備品國產金額去年大幅提升至15.7億，所佔採購總額比例大幅提升至43%，預計2030年達到國產比例50%以上，以零組件之國產化，逐步推動到總成，再漸漸發展到系統，最終以整車國產化為目標。

▲▼以「整車國產化」為目標，台鐵拚2030年維修備品比例達50%。（圖／台鐵提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲限速備援系統簽約典禮。（圖／台鐵提供）

台鐵前年委託國內廠商製作機廠之主風泵測試臺，相較於原廠，單價下降近9成；去年決標之EMU700型一次簧整修案，相較於原廠，單價下降近6成，並委託中山科學研究院為臺鐵局車輛加裝限速備援系統，決標金額2億6,427萬元，從開發、製造生產到安裝皆由中科院負責以及車廂錄影暨EMU600型顯示器案，決標金額1億1,714萬元，由國內廠商自行開發軟體並搭配國內生產配件完成。

▲▼以「整車國產化」為目標，台鐵拚2030年維修備品比例達50%。（圖／台鐵提供）

▲台鐵以「整車國產化」為目標，拚2030年維修備品比例達50%。（圖／台鐵提供）

台鐵積極建立機制及措施，包括成立維修備品國產化推動小組、制定國產化採購作業指引、建立「維修備品國產化」平台、納入全生命週期成本、在地維修、產官學研技轉合作等，致力於推動國產化除了可降低購料金額、縮短交期，更可提升國內鐵道產業技術、培育國內軌道相關專業人才、並提升車輛可靠度。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
綠帽夫抓姦：我們10年比不過8個月！人妻認了：就當我不要臉吧
快訊／周星馳來送達叔了！　突現身吳孟達告別式
拜登國安戰略挺台！　大陸外長王毅回應了
4大1小擠Uber被趕下車！媽怒嗆「才2歲」　司機1句話讚爆

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

以「整車國產化」為目標　台鐵拚2030年維修備品比例達50%

請外送幫忙抓猴！女客人「遠距被劈腿」吐1暗黑請求　網炸：好聰明

尊重祈雨傳統習俗　陳吉仲：積極調整耕作制度因應極端氣候

陳吉仲喊「保護藻礁理念和環團相同」　公投小組：再找時間見面

側拍海底撈陪吃小伙伴…女網友心動了！秒指名要他來：不行就客訴

我們都想婚！　喪偶男與4個180cm兒子找對象...看對眼就好

台帛旅遊泡泡「採團進團出」　帛琉設旅客驗證中心「規劃入境快篩」

4大1小擠Uber被趕下車！媽怒嗆「這麼小才2歲」　司機1句話被讚爆

何宗勳退出藻礁公投運作　潘忠政：環團隨時歡迎他回來

婆婆帶小孩！晚上偷餵「洋芋片+養樂多」　她爆氣：我才是媽媽

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

「體面」攻防戰！《錦心似玉》圓房了嗎　鍾漢良狂找理由接近..譚松韻憂：懷孕怎辦

以「整車國產化」為目標　台鐵拚2030年維修備品比例達50%

請外送幫忙抓猴！女客人「遠距被劈腿」吐1暗黑請求　網炸：好聰明

尊重祈雨傳統習俗　陳吉仲：積極調整耕作制度因應極端氣候

陳吉仲喊「保護藻礁理念和環團相同」　公投小組：再找時間見面

側拍海底撈陪吃小伙伴…女網友心動了！秒指名要他來：不行就客訴

我們都想婚！　喪偶男與4個180cm兒子找對象...看對眼就好

台帛旅遊泡泡「採團進團出」　帛琉設旅客驗證中心「規劃入境快篩」

4大1小擠Uber被趕下車！媽怒嗆「這麼小才2歲」　司機1句話被讚爆

何宗勳退出藻礁公投運作　潘忠政：環團隨時歡迎他回來

婆婆帶小孩！晚上偷餵「洋芋片+養樂多」　她爆氣：我才是媽媽

告別達叔／周星馳「靈堂快閃9分鐘」告別吳孟達　滿頭白憔悴避媒體

鴻海富士康奪Sonim手機訂單　新機第3季問世

過年值班竟帶餐廳老闆女兒回警局過夜　北市警副分局長遭記過拔官

南韓鮮肉滑冰選手「歸化中國」！性騷脫褲遭禁賽　網友罵：別回來

「沒人說壞話，代表你不重要了」　曹西平勸藝人：入行第1天就該想清楚

米粒吸滿濃郁醬汁！高雄超夯鴨肉飯　還有特製鴨米血、清甜下水湯

連勝文拋專職黨主席　郝龍斌：不要對人選設限

緬甸今萬人示威　軍警實彈鎮壓多人傷！官媒：議員涉叛國最重死刑

以「整車國產化」為目標　台鐵拚2030年維修備品比例達50%

請外送幫忙抓猴！女客人「遠距被劈腿」吐1暗黑請求　網炸：好聰明

「牙齦抹煞車油」止牙痛！開洞膿狂洩 他臉腫2倍...口腔塞滿惡臭膿包醫嚇歪

生活熱門新聞

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

大狗衝過台南地下道　她追到公墓看清楚嚇壞高燒好幾天

老公忍8年無性...「老天卻送天大笑話」網哭了

他曝福原愛性格　江宏傑恐輸定

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

今「全台有雨」防雷擊、強風　下波變天時間出爐

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

好市多買1萬3！她對明細驚覺「多了一筆」

撿到騎士識別證　她追上前喊「小姐～」卻臉紅：完了！

鎮瀾宮祈雨神鳥「商羊」突墜地　媽祖不在意

水餃怎麼煮才不會破？

前空姐嫁小7歲尪！婆婆「發狂咬人」潑辣油

苗栗永和山水庫見底　奇景浮現如「羅馬競技場」

羅志祥能成功洗白嗎？　網揭1關鍵：很可以

更多熱門

相關新聞

最美區間車4/1首航　樹林站出發

最美區間車4/1首航　樹林站出發

交通部台鐵局投入253億元，採購EMU900型通勤電聯車，第一批2編組於去年10月24日抵台，日後進行多種試車測驗，原訂春節前投入營運，卻因列車參數問題，與國外技師受限疫情無法來台，導致計畫延宕。不過台鐵局表示，列車即將試車完畢，預計4月1日首航將行駛樹林－基隆區間，4月4日起正式上線營運，預計行駛樹林到宜蘭或花蓮。

3/24工程影響　1列普悠瑪停駛

3/24工程影響　1列普悠瑪停駛

台鐵罹難領班出殯　家屬掛布條抗議

台鐵罹難領班出殯　家屬掛布條抗議

即／新豐火車站女子落軌！自強號高速撞擊慘死

即／新豐火車站女子落軌！自強號高速撞擊慘死

台鐵清明車票　一晚狂銷24萬張票

台鐵清明車票　一晚狂銷24萬張票

關鍵字：

台鐵台鐵國產化

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

莊凌芸媽崩潰痛哭！駁斥「從小不要女兒」…痛揭離婚家暴內幕

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

小薰當媽了！兒子今年上大學

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

訂2人房民宿「交待要加床」　一開門想跪了

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

告別式「道上兄弟憑弔」　警攔53未成年男女

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

大狗衝過台南地下道　她追到公墓看清楚嚇壞高燒好幾天

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面