台鐵松山站乘客尖叫逃竄　5年前颱風夜引爆炸彈成煉獄

圖文／鏡週刊

5年前一個颱風夜，一列台鐵區間車駛入松山車站，第6節車廂突然爆炸，造成25人輕重傷，警方封鎖現場，在車廂廁所發現一只可疑的帆布包，從中採得DNA檢體，確認與重傷昏迷的林姓男子相符，循線在他停於南投山區的車上發現遺書。

原來，林罹患癌症、工作不順，才自製爆裂物打算在列車上引爆輕生，卻波及其他無辜乘客，最後遭法院重判，餘生恐將在牢裡度過。

▼受傷乘客逃出台鐵車廂，在月台上等待救援。

▼爆炸後，台鐵車廂內到處都是粉塵，乘客的物品也散落一地。



「林英昌選在列車上尋死，還想跟其他乘客同歸於盡，現在想起來，還是令人不寒而慄！」談起5年前的那一夜，時任鐵路警察局台北分局長、現任台北市警局內湖分局長的王寶章，仍心有餘悸。

2016年7月7日，超級強颱尼伯特襲台，王寶章結束中央災害應變中心的會議後，於晚間10點左右回到辦公室，才剛坐下不久，就接獲同仁來電，指松山車站發生爆炸，多名乘客受傷。王寶章聞訊相當震驚，立即趕赴現場。

▼時任鐵路警察局台北分局長的王寶章，向本刊詳細說明偵辦經過。



▼林英昌背著暗紅色帆布包前往月台搭車，裡面裝有鋼管爆裂物。



▼林英昌引爆炸彈後身受重傷，被送往醫院急救。



抵達車站以後，員警向王寶章通報，1258車次北上區間車車廂發生爆炸，大批乘客驚恐尖叫，紛紛往車廂外逃竄，物品散落一地，車廂內都是爆炸過後的粉塵，血跡斑斑。

王寶章立刻指示同仁封鎖現場，在聽取報告後，與刑事警察局等單位共組專案小組展開偵辦。

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