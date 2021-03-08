台鐵員工醞釀「清明休假連署」　抗議三班制擬改成四輪三班

▲台鐵規劃變更輪班制度，擬將現行的「三班制」改成「四輪三班」，引發部分員工不滿。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

下個月即將迎接清明連假，不過台鐵企業工會宜蘭分會因不滿台鐵擬變更輪班制度，由現行三班制改成四輪三班制，醞釀發起清明休假連署。台鐵產業工會昨也發文表態支持，不過，台鐵企業工會則表示，總會尚未與台鐵協商勞動條件變更，並沒有發起該行動，也不清楚宜蘭分會的狀況。

台鐵規劃變更輪班制度，將現行的「三班制」改成「四輪三班」，也就是將一天24小時分為日、小夜、大夜3個8小時班，由四組人去輪替，希望讓員工上班時數保持在一天8小時、周休二日、無人加班的情況。但因為變更輪班制度，將大幅降低加班費，引發員工不滿。

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傳出台鐵企業工會宜蘭分會有鑑於台鐵局即將單方片面更動勞動條件，不顧既有團體協商共識與會員權益，擬以「國定假日合法不出勤」具體行動抗議。

▲台鐵規劃變更輪班制度，擬將現行的「三班制」改成「四輪三班」，衝擊員工加班費。（圖／記者李毓康攝）

台鐵產業工會昨則表態支持企工宜蘭分會「清明休假連署」，產工表示，台鐵局身為中央機關與國營鐵路龍頭，身負環島國民疏運重任，員工均戰戰兢兢工作，不論何種假期，均有員工駐守崗位完成使命。

今台鐵局不思龍頭身份，理應帶頭健全勞動條件，亦不願廣納環島各處員工之聲音，十足令人遺憾。 企業工會宜蘭分會重視員工聲音，主動發起連署，產工會樂見並表達支持。產工也已蒐集各地員工所回饋之問卷，一同為底層員工沈默的聲音發聲。

對此，台鐵企業工會理事長陳世杰表示，目前還不了解宜蘭分會發起的行動，但企工有跟台鐵簽署團體協約，如果要變更制度需要與工會協商，現在輪班制度尚未變動，要實行還有一段路要走，因此總會並沒有要發起進一步行動。

陳世杰表示，工會尊重會員國定假日不出勤行動，但認為應該要有完整程序，避免自身權益受到影響。另外，台鐵企業公會也強調，在台鐵還沒跟工會協商之前，絕對反對實行三班制改為四輪三班制。

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