　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最美區間車4／1首航樹林=基隆！4／4正式上線「投入北花清明疏運」

▲最美區間車於南迴鐵路試車。（圖／台鐵）

▲最美區間車日前於南迴鐵路試車。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局投入253億元，採購EMU900型通勤電聯車，第一批2編組於去年10月24日抵台，日後進行多種試車測驗，原訂春節前投入營運，卻因列車參數問題，與國外技師受限疫情無法來台，導致計畫延宕。不過台鐵局表示，列車即將試車完畢，預計4月1日首航將行駛樹林－基隆區間，4月4日起正式上線營運，預計行駛樹林到宜蘭或花蓮。

台鐵局機務處長陳詩本表示，EMU900型通勤電聯車預計將於4月1日首航，從樹林出發行駛至基隆，並於基隆舉辦首航活動，將會邀請鄉親與媒體共襄盛舉，交通部長林佳龍也會親自搭車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳詩本指出，EMU900型通勤電聯車將於4月4日起正式投入營運，協助清明疏運，目前計畫行駛樹林到宜蘭或花蓮，他表示，大部分月台都已有加高與延伸，還有相關停車標誌，也都需要重新建置，因此會開到宜蘭或花蓮仍待確認。

▲▼EMU900通勤電聯車,最美區間車。（圖／台鐵局提供）

▲最美區間車4/1首航。（圖／台鐵局提供）

陳詩本表示，外國技師將於今日抵台，完成14天的居家檢疫後，3月20日開始進行參數調整作業，另外原廠德國技師則在德國修改數值，於3月12日送來台灣，再由我方重新下載調整。

EMU900型通勤電聯車被譽為最美區間車，豈料來台試車問題不斷，在去年11月3日試車首日，8771次(900型電車、花蓮=七堵試運轉)於南澳站3組集電弓出現異常(第3車集電弓碳刷破裂、第6、8車集電弓變形。

立委江永昌更於去年11月23日爆料，最美區間車許多零件都是大陸製造，且車廂門把有破洞、金屬扶手焊接不實、座椅會搖晃等，直呼相當誇張。今年2月2日試車又發生擠壓事故，導致駕駛室前端玻璃及鼻端處FRP部份受損。

▲▼EMU900通勤電聯車,最美區間車。（圖／台鐵局提供）

▲最美區間車4/4正式上線營運。（圖／台鐵局提供）

此外，台鐵局日前也表示，新車試運轉期間共失敗7次，但國外技師因疫情與新年假期影響，無法春節前來台進行列車優化，因此上路時間恐須延後至3月中。

EMU900型通勤電聯車今年預定交車10列共100輛，111年交車12列共120輛，至112年將52列共520輛全數交車，同時新型城際列車(EMU3000型)預定在6月開始交車，後續會規畫逐年汰換舊車，提供旅客優質的乘車品質。

ET快訊
恍神手滑下錯單噴4萬！女大生嚇到腿軟狂籌錢　結局曝光
廢墟驚見白骨！台南直播主還原經過：有人在耳邊說「謝謝」
正妹勇闖「藍可兒死亡酒店」手機狂響　目睹詭影現身狂奔逃
侯佩岑母連搶2次閨蜜尪喊「萬般皆是命」！她破盲點

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／越南再現疑「台灣輸出」個案　陳時中最新說明

最美區間車4／1首航樹林=基隆！4／4正式上線「投入北花清明疏運」

妻收小三裸照「夫急寫企劃書道歉」！網見超渣原因…刷三觀嗆離婚

陳吉仲會環團引揣測　公投小組：「成案是必然」3／19連署送中選會

北台灣變天像颱風！氣象局「曝原因」　示警今晚防劇烈天氣

「訂300元月子餐」早餐5超雷組合　她各吃一口傻了！過來人被氣哭

雲嘉南空氣品質差　斗六、嘉義、台南等12地區「紅色警示」

搭火車注意！這列普悠瑪「3／24新左營=台東停駛」　接駁時間曝

國產疫苗65歲以上收案卡關　陳時中：可分階段「其他年齡層先打」

「八卦山有殭屍出沒」當年北→南部全淪陷！他驚：澄清湖親身遇到...

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

離婚媽媽靠「洗墓碑」來調適心情　清潔百年汙垢療癒過程讓她爆紅

台南雙載騎士違規闖紅燈釀車禍　他無辜遭撞「飛噴百米」倒地不起

爸帶貓咪躺床+敷臉！爽做SPA　媽回家傻眼...拉開毛孩還被爆咬

李榮浩介紹「楊丞琳的歌」害羞了！　清唱《雨愛》：感覺我是推廣大使ＸＤ

KTV唱嗨「歌本+外套」組醒獅團　踩桌子當跳樁...友狂搖鈴鼓助興

LIVE／越南再現疑「台灣輸出」個案　陳時中最新說明

最美區間車4／1首航樹林=基隆！4／4正式上線「投入北花清明疏運」

妻收小三裸照「夫急寫企劃書道歉」！網見超渣原因…刷三觀嗆離婚

陳吉仲會環團引揣測　公投小組：「成案是必然」3／19連署送中選會

北台灣變天像颱風！氣象局「曝原因」　示警今晚防劇烈天氣

「訂300元月子餐」早餐5超雷組合　她各吃一口傻了！過來人被氣哭

雲嘉南空氣品質差　斗六、嘉義、台南等12地區「紅色警示」

搭火車注意！這列普悠瑪「3／24新左營=台東停駛」　接駁時間曝

國產疫苗65歲以上收案卡關　陳時中：可分階段「其他年齡層先打」

「八卦山有殭屍出沒」當年北→南部全淪陷！他驚：澄清湖親身遇到...

禁區強攻打開僵局　郭虹廷25分10籃板籃下制霸爭冠

刪Q進入二階　陳柏惟：罷免者又不是鬼怕什麼

別再懼怕「喇叭褲」！選到適合的面料與版型　馬上顯現好比例大長腿

宜蘭南方澳必吃必玩清單！南天宮看金媽祖　巷子內最好吃乳酪蛋糕

女兒遭霸凌…陸元琪曝學校性平會「結果出爐」！　嘆：遲來的正義

開賣兩天剩地雷3樓層！代銷被拒秒回電「有人釋出」　內行揭心態

香港律政司司長：港選舉制度有漏洞　會配合修改法例

LIVE／越南再現疑「台灣輸出」個案　陳時中最新說明

徐若熙科學化訓練晉升「火球男」　健康投完整季是目標

最美區間車4／1首航樹林=基隆！4／4正式上線「投入北花清明疏運」

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

生活熱門新聞

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

小學班導腳踢筆　聯絡簿嗆家長

日人眼中「台灣像菲律賓」！網揭暗黑真相

日引退女星當台灣媳　心疼福原愛嫁到高雄

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

嘉明湖畔藏無名塚！3救難勇士「端坐石洞」凍死

礁溪飯店留負評！　女客不滿要「免費住一晚」

鋒面逼近中！新竹以北迎大雨

北台雷擊強陣雨！氣象局曝原因

午後變天「越晚雨越大」　明驟降6℃

小GG行房「偷加1動作」秒上天堂！雞排妹羞喊：真的

年輕人不願做工？磁磚師傅揭真正原因

國中弟搭捷運末班車「吐滿地」！她見這幕感動哭

更多熱門

相關新聞

3/24工程影響　1列普悠瑪停駛

3/24工程影響　1列普悠瑪停駛

交通部台鐵局表示，現有南迴線利嘉溪橋橋墩裸露嚴重，如持續以固床工或其他方式補強保護，並無法達到永久保護效果，考量未來花東雙軌延伸至知本，故於「南迴電氣化計畫」項下辦理「新利嘉溪橋新建工程」，並預留未來雙軌化空間。

台鐵罹難領班出殯　家屬掛布條抗議

台鐵罹難領班出殯　家屬掛布條抗議

即／新豐火車站女子落軌！自強號高速撞擊慘死

即／新豐火車站女子落軌！自強號高速撞擊慘死

台鐵清明車票　一晚狂銷24萬張票

台鐵清明車票　一晚狂銷24萬張票

舊宿舍改建成　台中站房屋出租

舊宿舍改建成　台中站房屋出租

關鍵字：

最美區間車台鐵

讀者迴響

熱門新聞

莊凌芸回母校墜亡！學生目睹崩潰

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

莊凌芸哭著讀信給爸爸：抱歉很多事沒讓你知道

國中生買滷味遭拒賣　老闆還原狀況

即／22歲女歌手找老師聊天10F墜下！搶救2小時不治

獨／正妹麵線老闆娘三圍曝　3大擇偶條件

連搶2次閨蜜尪…侯佩岑母「萬般皆是命」！

莊凌芸輕生通聯紀錄曝光：習慣差異大

人妻脹奶公公盯喊：大　2萬窩囊尪還帶乾妹回家

22歲莊凌芸墜10F輕生亡　IG最後訊息曝光

浪橘貓越養越毛　5個月仙氣噴發

還記得高三性侵的女生嗎？金志洙3度爆惡行

莊凌芸親姊姊悲痛發聲！

小學班導腳踢筆　聯絡簿嗆家長

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

更多

最夯影音

更多
《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容

《聲林》22歲莊凌芸墜樓亡..曾說想做「全方位藝人」　回憶她甜美歌聲..永遠記得妳的笑容
楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

楊丞琳《姐姐2》被CUE李榮浩：工作優先！　成功踢館「陳妍希卻遭淘汰」眼眶紅了

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

餓了！嘉義驚見超正麵線老闆娘 自曝「目前單身＋3大擇偶條件」

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

媽媽小三情史挨酸…向侯佩岑道歉！　女兒淚崩緊抱她：妳盡全力保護我

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

移動式神主牌！3長者馬路當造咖　老翁舉手穿車陣險遭大車撞嚇呆

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面