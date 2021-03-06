最美區間車4／1首航樹林=基隆！4／4正式上線「投入北花清明疏運」

▲最美區間車日前於南迴鐵路試車。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局投入253億元，採購EMU900型通勤電聯車，第一批2編組於去年10月24日抵台，日後進行多種試車測驗，原訂春節前投入營運，卻因列車參數問題，與國外技師受限疫情無法來台，導致計畫延宕。不過台鐵局表示，列車即將試車完畢，預計4月1日首航將行駛樹林－基隆區間，4月4日起正式上線營運，預計行駛樹林到宜蘭或花蓮。

台鐵局機務處長陳詩本表示，EMU900型通勤電聯車預計將於4月1日首航，從樹林出發行駛至基隆，並於基隆舉辦首航活動，將會邀請鄉親與媒體共襄盛舉，交通部長林佳龍也會親自搭車。

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陳詩本指出，EMU900型通勤電聯車將於4月4日起正式投入營運，協助清明疏運，目前計畫行駛樹林到宜蘭或花蓮，他表示，大部分月台都已有加高與延伸，還有相關停車標誌，也都需要重新建置，因此會開到宜蘭或花蓮仍待確認。

▲最美區間車4/1首航。（圖／台鐵局提供）

陳詩本表示，外國技師將於今日抵台，完成14天的居家檢疫後，3月20日開始進行參數調整作業，另外原廠德國技師則在德國修改數值，於3月12日送來台灣，再由我方重新下載調整。

EMU900型通勤電聯車被譽為最美區間車，豈料來台試車問題不斷，在去年11月3日試車首日，8771次(900型電車、花蓮=七堵試運轉)於南澳站3組集電弓出現異常(第3車集電弓碳刷破裂、第6、8車集電弓變形。

立委江永昌更於去年11月23日爆料，最美區間車許多零件都是大陸製造，且車廂門把有破洞、金屬扶手焊接不實、座椅會搖晃等，直呼相當誇張。今年2月2日試車又發生擠壓事故，導致駕駛室前端玻璃及鼻端處FRP部份受損。

▲最美區間車4/4正式上線營運。（圖／台鐵局提供）

此外，台鐵局日前也表示，新車試運轉期間共失敗7次，但國外技師因疫情與新年假期影響，無法春節前來台進行列車優化，因此上路時間恐須延後至3月中。

EMU900型通勤電聯車今年預定交車10列共100輛，111年交車12列共120輛，至112年將52列共520輛全數交車，同時新型城際列車(EMU3000型)預定在6月開始交車，後續會規畫逐年汰換舊車，提供旅客優質的乘車品質。