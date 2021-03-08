陸兩高院報告　同提嚴打境內外「敵對勢力」滲透

▲大陸兩高院在進行2020年工作報告時，首談國安議題，表明嚴打境內外敵對勢力的滲透、破壞、分裂行為。（圖／示意圖／達志影像）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議8日下午在北京人民大會堂，舉行第二次全體會議，最高人民法院、最高人民檢察院「兩高院」相繼發表工作報告，雙雙將國家安全放在首位。大陸最高人民檢察院檢察長張軍表示，檢察院堅決維護國家安全和社會安定，堅持總體國家安全觀，嚴厲打擊境內外敵對勢力滲透破壞活動。

值得注意的是，去年10月，大陸官媒《央視》曾連續3日在「焦點訪談」節目中，大篇幅報導「台諜案」，號稱破獲數百宗台諜、台商關係人等，並由檢察院批准進行各項審查、搜捕活動；另一方面，由於香港「反修例」事件後民間示威持續，中共於去年推動《港版國安法》上路，重點遏制顛覆政權、敵對勢力滲透的「亂港行為。」

▲大陸最高人民檢察院檢察長張軍作最高人民檢察院工作報告。（圖／新華社）

在回顧2020年工作中，張軍還提到，最高人民檢察院對殺人、搶劫等嚴重暴力犯罪始終保持高壓態勢。另應疫情防控常態化，再就核酸檢測造假、制售假疫苗等發佈4批19件從嚴追訴典型案例。起訴涉疫犯罪1.1萬人，制定實施「11條意見」，服務「六穩」、「六保」。

他強調，在推動掃黑除惡專項鬥爭取得全面勝利，2018年以來，共起訴涉黑惡犯罪23萬人，是前三年的11.9倍；在反腐敗鬥爭中履職盡責，受理監委移送職務犯罪1.9萬餘人。張軍還提到，去年在中印邊境流血衝突中，因「詆毀英雄」而被拘，網名「辣筆小球」的南京人士仇子明一案，他說，該案依法適用3月1日施行的刑法修正案（11），首次以侵害英雄烈士名譽、榮譽罪批准逮捕。

▲大陸最高人民法院院長周強。（圖／新華社）

大陸最高人民法院院長周強，也在進行工作報告中，首先提到國家安全概念。他表示，要貫徹總體國家安全觀，堅決維護國家政治安全，嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，依法嚴懲顛覆國家政權、煽動分裂國家犯罪。

周強也提到掃黑除惡、反腐活動成果，包括審結涉黑涉惡犯罪案件33053件226495人，對孫小果、陳輝民、尚同軍、黃鴻發等黑惡勢力犯罪組織頭目依法判處死刑。

反腐方面，周強特別點名號稱「中國大陸第一貪官」的賴小民一案。周強說，2020年，審結貪污賄賂、瀆職等案件2.2萬件2.6萬人，對趙正永判處死緩、終身監禁，對賴小民判處並執行死刑，彰顯了黨中央懲治腐敗的堅強决心。

他說，最高人民法院積極配合反腐敗國際追逃追贓工作，讓腐敗分子無處藏身、違法所得無處隱匿，嚴懲網絡犯罪。决不讓網路空間成為法外之地。

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▼大陸全國人大十三屆四會議8日召開第二次全體會議（圖／記者陳政錄攝）