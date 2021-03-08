　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

陸兩高院報告　同提嚴打境內外「敵對勢力」滲透

▲▼ 監控,監聽,間諜,反恐,國安。（圖／示意圖／達志影像／美聯社）

▲大陸兩高院在進行2020年工作報告時，首談國安議題，表明嚴打境內外敵對勢力的滲透、破壞、分裂行為。（圖／示意圖／達志影像）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議8日下午在北京人民大會堂，舉行第二次全體會議，最高人民法院、最高人民檢察院「兩高院」相繼發表工作報告，雙雙將國家安全放在首位。大陸最高人民檢察院檢察長張軍表示，檢察院堅決維護國家安全和社會安定，堅持總體國家安全觀，嚴厲打擊境內外敵對勢力滲透破壞活動。

值得注意的是，去年10月，大陸官媒《央視》曾連續3日在「焦點訪談」節目中，大篇幅報導「台諜案」，號稱破獲數百宗台諜、台商關係人等，並由檢察院批准進行各項審查、搜捕活動；另一方面，由於香港「反修例」事件後民間示威持續，中共於去年推動《港版國安法》上路，重點遏制顛覆政權、敵對勢力滲透的「亂港行為。」

▲▼3月8日，十三屆全國人大四次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民檢察院檢察長張軍作最高人民檢察院工作報告。（圖／新華社）

▲大陸最高人民檢察院檢察長張軍作最高人民檢察院工作報告。（圖／新華社）

在回顧2020年工作中，張軍還提到，最高人民檢察院對殺人、搶劫等嚴重暴力犯罪始終保持高壓態勢。另應疫情防控常態化，再就核酸檢測造假、制售假疫苗等發佈4批19件從嚴追訴典型案例。起訴涉疫犯罪1.1萬人，制定實施「11條意見」，服務「六穩」、「六保」。

他強調，在推動掃黑除惡專項鬥爭取得全面勝利，2018年以來，共起訴涉黑惡犯罪23萬人，是前三年的11.9倍；在反腐敗鬥爭中履職盡責，受理監委移送職務犯罪1.9萬餘人。張軍還提到，去年在中印邊境流血衝突中，因「詆毀英雄」而被拘，網名「辣筆小球」的南京人士仇子明一案，他說，該案依法適用3月1日施行的刑法修正案（11），首次以侵害英雄烈士名譽、榮譽罪批准逮捕。

▲▼3月8日，十三屆全國人大四次會議在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。最高人民法院院長周強作最高人民法院工作報告。（圖／新華社）

▲大陸最高人民法院院長周強。（圖／新華社）

大陸最高人民法院院長周強，也在進行工作報告中，首先提到國家安全概念。他表示，要貫徹總體國家安全觀，堅決維護國家政治安全，嚴厲打擊敵對勢力滲透、破壞、顛覆、分裂活動，依法嚴懲顛覆國家政權、煽動分裂國家犯罪。

周強也提到掃黑除惡、反腐活動成果，包括審結涉黑涉惡犯罪案件33053件226495人，對孫小果、陳輝民、尚同軍、黃鴻發等黑惡勢力犯罪組織頭目依法判處死刑。

反腐方面，周強特別點名號稱「中國大陸第一貪官」的賴小民一案。周強說，2020年，審結貪污賄賂、瀆職等案件2.2萬件2.6萬人，對趙正永判處死緩、終身監禁，對賴小民判處並執行死刑，彰顯了黨中央懲治腐敗的堅強决心。

他說，最高人民法院積極配合反腐敗國際追逃追贓工作，讓腐敗分子無處藏身、違法所得無處隱匿，嚴懲網絡犯罪。决不讓網路空間成為法外之地。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▼大陸全國人大十三屆四會議8日召開第二次全體會議（圖／記者陳政錄攝）

▲▼大陸全國人大十三屆四會議召開第二次全體會議（圖／記者陳政錄攝）

ET快訊
鳳梨遭詐70萬！曝「水產女大亨」背景　痛罵她：垃圾
苦攢百萬積蓄養小三！除草工遭背叛狂捅5刀　她臟器外露慘死
哪個「當」讀音不同？小一國語考倒媽　正解驚呆網
被指客兄槍殺枉死！兒女招魂連擲5次全嘸杯　法師問一事才聖杯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸兩高院報告　同提嚴打境內外「敵對勢力」滲透

5歲童哭醒「有沒有人摟我睡？」　父影片PO網原因令人鼻酸

栗戰書報告陸全國人大今年任務：將加快「涉外領域立法」

老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　尪爽吃姊妹丼3年

栗戰書人大報告　確保「一國兩制」行穩致遠

陸寵物店推「共享貓咪」一天40元　老闆樂歪：全部租完要排隊

每月給孝親費！她見母親寒夜穿薄衣...打開衣櫃「見這1幕」心碎

皇帝第一次給了誰？不是皇后或妃嬪　她們「肉身上陣」下場卻很慘

婚戀教育列大學必修衝熱搜榜第一　陸網友：還有性教育

感謝解困！　林鄭月娥返港大讚北京：支持歡迎完善香港選制

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

喵界撿屍？橘貓狂甩肚肉後腿開開　叼走整隻女伴！網羞：要進房壞壞

周星馳送別吳孟達「一直都很friend」　劉德華合十致意..吳君如憶：他就像我爸爸

《未來》立芳險送命..正浩攤牌「是我不孕」　立芳爸心疼：回家，爸爸保護妳...

修女下跪緬甸警哀求放過示威者　崩潰哭喊「乾脆開槍射我吧！」

與公婆同住→易引爆婆媳之爭？ 開戰誰先讓？三明治丈夫豆頁疼

陸兩高院報告　同提嚴打境內外「敵對勢力」滲透

5歲童哭醒「有沒有人摟我睡？」　父影片PO網原因令人鼻酸

栗戰書報告陸全國人大今年任務：將加快「涉外領域立法」

老婆不孕！小姨子主動獻身「我跟你生」　尪爽吃姊妹丼3年

栗戰書人大報告　確保「一國兩制」行穩致遠

陸寵物店推「共享貓咪」一天40元　老闆樂歪：全部租完要排隊

每月給孝親費！她見母親寒夜穿薄衣...打開衣櫃「見這1幕」心碎

皇帝第一次給了誰？不是皇后或妃嬪　她們「肉身上陣」下場卻很慘

婚戀教育列大學必修衝熱搜榜第一　陸網友：還有性教育

感謝解困！　林鄭月娥返港大讚北京：支持歡迎完善香港選制

魏海敏「1人分飾7角」最大難關！首度演「自己」：不太清楚我是誰

台美攜手助攻女性創業　徵選90名女力打造全球經濟新量能

苗栗縣警局感謝女警執勤辛苦！　局長親送玫瑰花「煮雞湯」超暖心

詹子賢扛開季兄弟四棒　助總：沒有不動

帛琉旅遊泡泡「會促成」！　陳宗彥：本週完成執行細節彙整

全台缺水！專家教3招　生活用水「立刻省50%」

移工夫妻託買彩券喜中600萬泰銖　雇主想獨吞：沒買到！

鼓鼓受訓《全明星》喊到沙啞！　游泳神技被讚「飛魚鼓」

長按數字鍵能跳回輸入法！iPhone鍵盤「7個實用撇步」　不會就落伍了

Uni Girls新成員莊敬校花報到！許斐棋水汪大眼超電人

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

大陸熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

小姨子主動獻身　尪爽吃姊妹丼3年

20歲兒子背後環抱母親！邪惡說：妳身材真好

大臣專挑美人跪著用嘴接　再吞下去

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

皇帝第一次給了誰？她們下場很慘

大陸鳳梨賣翻了　銷量激增235%

陰陽眼同事透露「公司有鬼」真相曝光結局傻眼

一碗麵13元！拉麵哥竄升百萬網紅

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

56歲男神奇二次發育　長高變巨掌

陸第二艘055「萬噸大驅」拉薩艦入列 攜手南昌艦成北海艦隊一員

每月給孝親費！她打開媽媽衣櫃「見這幕」心碎

陸寵物店推「共享貓咪」生意火爆

更多熱門

相關新聞

栗戰書報告陸全國人大今年任務　隻字未提台灣

栗戰書報告陸全國人大今年任務　隻字未提台灣

大陸全國人大常委會委員長栗戰書8日表示，今年的主要任務是加強涉外領域立法，圍繞反制裁、反干涉、反制長臂管轄等，充實應對挑戰、防範風險的法律工具箱，推動形成系統完備的涉外法律法規體系。

栗戰書人大報告　確保一國兩制

栗戰書人大報告　確保一國兩制

勸台增加軍費　環時：邏輯痴傻

勸台增加軍費　環時：邏輯痴傻

婚戀教育列大學必修衝熱搜榜第一 陸網友：還有性教育

婚戀教育列大學必修衝熱搜榜第一 陸網友：還有性教育

Nissan X-Trail可望推渦輪車型！

Nissan X-Trail可望推渦輪車型！

關鍵字：

2021兩會2021大陸兩會兩會人大最高人民法院最高人民檢察院大陸北京周強張軍敵對勢力

讀者迴響

熱門新聞

女大生遭外國男友傳染得愛滋　19年後悲慘現況曝

高中生偷看送肉粽！2天後父母崩潰了

「心真的好痛！」莊凌芸男友現身

25歲愛滋女搭車　遭售票員、司機性侵

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

鼎泰豐「口罩限色令」惹議！業者回應了

喊話福原愛！江宏傑沉默3天再發聲…近況曝

小薰當媽了！兒子今年上大學

正妹逛通化夜市「下半身僅一條線」！

「冰塊縮陰功」正流行　醫列2原因喊：母湯

即／高雄九曲堂火車站前開槍　2人中槍身亡

莊凌芸遭父甩巴掌「反被姑姑罵」　阿姨心痛：她從小承受很大壓力

遭謝震廷控「害女輕生」：噁心　李友廷回應了

一個「可愛小女孩」救了新竹車站　台鐵炸彈客曝祕辛

日媒分析福原愛3大顧慮！

更多

最夯影音

更多
台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」

台中濱海露營區帳篷有獨立衛浴　晚上觀星「麻辣鍋、烤肉吃到飽」
莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

莊凌芸媽崩潰痛哭：她跳下來會不會很痛　揭家暴內幕...遭父甩巴掌「反被姑姑罵」

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

4大1小擠Uber！司機勸無法超載　媽下車後抱怨：小孩才2歲欸...

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

「我是在你背後默默的女人」　李佳穎狂丟直球...KID：我先逃出去了

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

李昇基開心變魔術..下秒驚見重傷好友　《MOUSE》金康勳「從身上拔出刀」超暗黑

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面