婚戀教育列大學必修衝熱搜榜第一　陸網友：還有性教育

▲大陸政協委員建議將婚戀教育列入大學必修課。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸全國政協委員于欣偉近日在會議上呼籲政府構建和完善高校（大專院校，下同）婚戀教育體系，並將其設為高校學生必修課。這項提議引起大陸網友關注，在微博熱搜榜上衝至第一，網友留言普遍表示贊成，也有網友加碼回應，「希望中國教育增加生命教育、性教育」；「還有健康教育、性教育」。

▲陸網友對於婚戀教育列為大學必修普遍表示支持。（圖／CFP）

《中青報》報導，于欣偉表示，「當前大學生婚戀情感教育缺失，對感情和性的認識大多停留在生理衛生知識層面，在面對感情和戀愛挫折時，容易出現偏激失控，甚至做出極端行為。」她建議，打造以學校教育為主體、家庭教育輔助、社會教育影響的三維（立體）教育模式，將婚戀教育在高校設為必修課。

于欣偉透過調查發現，大陸目前面向適婚人群的婚戀教育尚處於初級探索階段，高校開設的戀愛課多是選修課，「大學生是社會的重要人才儲備群體，他們的婚戀觀不僅折射出個體人生價值取向，某種程度上也代表著未來社會婚姻家庭的發展趨勢。」

▲陸網友認為，婚戀教育外，生命教育及性教育也是該增加的課題。（圖／CFP）

這項話題引起大陸網友高度興趣，不僅衝上熱搜榜第一，《人民網》微博也發起投票，五萬投票者中，約有七成網友對於「高校將婚戀教育設為必修課程」表示贊成。網友回應，「有必要，有些同齡男生太不成熟，心累」；「必須支持，現在中國大多數家庭最缺的三節課，婚戀、理財、與親友相處」。

有有網友認為加強婚戀教育遠遠不夠，「可以提前到初高中教育，淺淺的教一點」；「希望中國教育增加生命教育、性教育」；「還有健康教育、性教育」。