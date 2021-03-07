綠營民調／52.2%國民黨參與公投為政治利益　60.4%罷免案造成對立

▲國民黨主席江啟臣上任將滿一週年。（圖／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

針對國民黨也參與藻礁公投連署一事，綠營近日一份內部最新民調顯示，有52.2%民眾認為國民黨推動公投不是真心關心社會議題，而是為了政治利益；另外，也有60.4%民眾認為，國民黨持續推動報復性罷免案，會造成社會對立，總體而言，國民黨近期表現的滿意度為30.3%、不滿意度則為59.8%。

綠營內部進行一份最新民調顯示，有52.2%民眾認為，國民黨推動公投不是真的關心社會議題，而是為了政治利益；另外，有60.4%民眾認為，國民黨持續推動立委罷免案，造成社會對立，其中20至29歲民眾，有80％認為報復性罷免造成社會對立。

至於國民黨主席江啟臣長期強調自己是「親美」立場；不過，根據綠營內部民調顯示，仍有57.3%民眾認為，國民黨仍是「親中」政黨，其中20至29歲民眾，有62.4%認為國民黨親中。

在該份內部整體民調結果，有30.3％民眾滿意國民黨近期的表現，但有59.8%民眾不滿國民黨的表現。其中20至29歲民眾，僅27.8%人滿意國民黨的表現。

對於此份民調，民進黨人士表示，江啟臣下週就是主席週年，把美豬公投送件並當成造勢活動舉行，是要操作「公投綁主席選舉」，最近國民黨也加入藻礁公投，讓本來單純的環境議題失焦。他分析，從民調結果來看，52.2%民眾認為國民黨推動公投不是真的關心這些社會議題，而是為了政治利益，有過半民眾不相信國民黨是「真愛」藻礁，顯然國民黨未來將成為藻礁議題的變數。

在國民黨的親美、親中立場上，民進黨人士指出，民調顯示，57.3%民眾認為國民黨是「親中」政黨，顯然江啟臣並未扭轉國民黨親中政黨的本質，而整體民調結果，只有30.3%民眾滿意國民黨的表現，有將近六成民眾不滿意，顯示江啟臣就職週年的成績單顯然只有「30分」。

在國民黨「年輕世代」支持度方面，民進黨人士指出，民調顯示，20至29歲有64.7%認為國民黨參與公投是為了政治利益；在罷免案方面，20至29歲有80.0%認為報復性罷免，會造成社會對立；而兩岸立場部分，20至29歲有62.4%認為國民黨是「親中」政黨。

整體而言，民進黨人士表示，這份民調證明，江啟臣帶領的國民黨如果持續綁架公投，並當成黨主席選舉之用，且持續推動報復性罷免，以及反美路線的話，年輕世代將會離國民黨更遠，無法獲得年輕人支持。

▼民進黨主席蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

