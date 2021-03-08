陸軍採購「戰術車輪」驗收大放水　陸勤部3官兵涉圖利廠商1393萬

▲台北地檢署檢察官懷疑陸軍3官兵驗收放水，圖利輪胎廠商1393萬元。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

陸軍後勤指揮部2016年間辦理「輻射式輪胎」採購案，目的採購7600多條公中型戰術車使用的輪胎，但軍方3名承辦人員卻疑因擔心部隊沒輪胎可用，會受上級責難，明知廠商惠爾公司已多次延遲、驗收不過，最後交出來的商品驗證也是偽造的，卻放水過關，讓廠商賺到1393萬元，台北地檢署檢察官范孟珊8日指揮調查局依貪污圖利罪嫌，搜索約談3名軍人和廠商。

2018年間，有媒體爆料指出陸軍2017年以4千多萬元預算，公開招標採購一批輻射式輪胎，但得標廠商卻用假的商品檢驗證書矇騙，讓不合格的輪胎過關，幸好驗收人員求證後發現問題，差點害陸軍中型戰術輪車無胎可用，當時陸勤部還表示將依法行政、依約求償，

但檢調查出，當時得標的惠爾公司早就已經知道自己來不及依約交胎，2次召開協調會，向陸軍爭取放寬交貨期限，後來又因為無法依約交出產地為泰國的輪胎，又申請變更為越南製。

陸勤部都配合同意後，惠爾的首批交貨卻接連2次驗收不合格，惠爾公司代表擔心違約損失，又自己偽造商品驗證登錄證書，而負責驗收的汽車基地勤務廠技術士劉朝德、汽基廠生管室管制室黃敬祐、陸勤部保修處零補科兵參官林佳鋒3人已經打電話確認過廠商的證書造假，卻因為擔心上級壓力、各部隊沒有輪胎可用，在驗收單上簽名放水。

全案直到媒體報導披露後，陸軍才緊急回收已經發送給各單位的輪胎，但已經損失了首批輪胎貨款，檢察官認為劉等3名官兵涉嫌圖利廠商不法利益約1393萬元，8日依《貪污治罪條例》等罪嫌，搜索並約談3人，另以證人身分約談廠商到案釐清。

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