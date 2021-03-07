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距離增進2倍！　美陸軍「GMLRS」火箭彈試射達80公里

▲增程後的導引多管火箭彈（GMLRS）日前首次試射成功。（圖／翻攝自洛馬公司官網）

▲增程後的導引多管火箭彈（GMLRS）日前首次試射成功。（圖／翻攝自洛馬公司官網）

實習記者閔文昱／綜合報導

美國陸軍與洛克希德馬丁公司日前成功試射了增程後的導引多管火箭彈（GMLRS），距離增進2倍可攻擊到80公里外的目標，也是繼2020年11月試射失敗後，首次測試成功。

根據《防務新聞》報導，這款美國洛克希德馬丁公司與美國陸軍聯手開發的增程導引多管火箭彈（GMLRS）4日在新墨西哥白沙飛彈靶場進行試射，並成功的飛越了80公里，洛馬飛彈與火力控制戰鬥機動系統副總裁坎貝爾（Gaylia Campbell）表示，新型的GMLRS系統大大擴展了射程，提供了更長距離的彈藥選擇，並且也達到了相同的可靠性和準確性。

然而這並不是GMLRS的最終型態，貝爾表示，此次試射計畫僅是整個試驗環節的第2步，接下來的計劃會在今年第2季繼續進行，未來希望能將GMLRS的射程增進至150多公里，並且在2023年時投入生產線。

這款新開發的GMLRS火箭不僅具有全球定位系統（GPS），還有精確導引套件（PGK），火見機頭上還裝有提高準確性的小型鴨翼，雖然去年11月曾在進行首次增程型GMLRS試射時出現異常的狀況，不過狀況已順利解決，目前洛克希德馬丁公司已經生產了超過5萬枚的GMLRS火箭彈。

 
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