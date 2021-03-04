▲企業誠信暨採購廉能座談會，水保局導入外部監督力量。（圖／行政院農委會水保局提供，下同）

記者郭世賢／綜合報導

行政院農委會水保局3日特舉辦企業誠信暨採購廉能座談會，除邀集業務往來廠商，並特別邀請台灣透明組織、南投地方檢察署、廉政署中部地區調查組等專家學者參加，就水保局精進採購公開透明機制、企業誠信與採購廉能等議題，經由產、官、學界三方意見交流熱烈探討，有效擴大結合公、私部門力量，強化外部監督力量，建立廉政夥伴關係。

水保局長李鎮洋親自主持指出，2020年臺中分局部分人員涉賄弊案，帶給水保局沉重的打擊；該局已深切檢討改善33項精進措施，透過這次採購廉能座談會平臺，導入外部監督力量檢視，共同關注企業誠信議題，確保採購過程公開、透明、乾淨、效能，讓公務員能安心執行職務、維護廠商合理權益，俾利水土保持與農村建設的永續發展，重拾民眾對水保局的肯定。

▲台灣透明組織副執行長廖興中分享行政透明及國際廉政趨勢。

台灣透明組織副執行長廖興中教授指出，企業誠信、行政透明與國際廉政趨勢攸關政府公共服務的社會責任，並強調當前世界潮流中水土保持對於國土保育永續發展的重要性；南投地檢署張鈞翔檢察官詳述採購弊端與貪瀆案例，善意提醒政府採購實務上常發生的違法態樣，讓在場企業廠商更瞭解相關法律責任，避免觸法情事發生，提升民眾對廉能政府的體認和信賴。

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