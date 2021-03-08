穿梭藍白陣營如「地下黨主席」　揭江啟臣背後藏鏡人：紅派大老

圖文／鏡週刊

本刊調查，藍白合背後，隱含國民黨本土派與非本土派角力戰，其中又以本土藍台中「紅派」大老、前總統府祕書長廖了以最為關鍵。藍營人士透露，廖了以身為台中紅派掌門人，自江啟臣接任主席以來一直扮演關鍵操盤角色，被戲稱是地下黨主席，不只黨祕書長李乾龍是由廖推薦，甚至傳出廖與江啟臣的岳父、前立委劉盛良都曾私下鼓吹江更上層樓，要他把眼光放在2024大位。

至於中廣董事長趙少康重返國民黨是否要聘他為中評委，江對外態度猶疑不定，也是受到黨內本土勢力的影響，其中又以廖了以反彈最為強烈，要力阻趙取得參選黨魁的門票。

除此之外，江日前宣布爭取連任黨魁，同時訴求會在2024大選扮演「造王者」角色，據了解，此舉為廖了以農曆年期間與江啟臣、李乾龍密會後拍板，並決定提前出招，以鞏固黨內支持者，避免「韓（韓國瑜）趙聯盟」拔樁，另也讓有意爭取黨魁的前新北市長朱立倫，無法迴避2024年是否參選總統的敏感話題。

「當初本土派的盤算是江選上立院黨團總召後，可跨出台中、進一步前進雙北，伺機爭取總統大位！」黨內人士說，2018年台中市長國民黨內初選，江敗給現任市長盧秀燕，本土派人馬就曾替江盤算過總統大位，力拱他爭取黨團總召，並與十多名青壯派立委組「透明新連線」次團，為江更上一層樓鋪路；這次江宣示要當造王者，「但未必不能自己成王，他沒把不爭取正副總統說死」，若2022年選得好，屆時聲勢水漲船高，順勢扛起下屆總統大選主帥也順理成章。



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