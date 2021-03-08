美韓談妥「軍費分攤」！南韓軍費恐增額13%...須乖乖聽話購買武器

▲南韓派遣大使鄭恩甫飛往華府與美國代表威爾頓展開軍費分攤協商。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國與南韓之間的軍費分攤問題，因時任美國總統川普向南韓提出不合理的調漲要求，雙方時隔1年多仍無法達成協議。然而在拜登就任總統46天後，美韓兩國代表於當地時間7日在華府達成協議，宣布已在會議上談妥第11份《駐韓美軍防衛費分擔特別協定》（SMA），效期可至2026年，雖尚未對外公開具體細項，不過外界推測應是依照先前慣例，調漲原軍費的13%。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》、《News1》，南韓外交部今（8）日發布新聞稿表示，韓美兩國為完成第11份SMA協定之簽署，就先前雙方的討論基礎上進行並達成協議，之後將結束1年多的談判空窗期，致力於守護韓半島（朝鮮半島）與東北亞的永久和平、繁榮，強化韓美同盟聯合防衛態勢，「待兩國完成內部報告程序，將對外發佈（協議結果）並草簽協定。」

而美國國務院也在聲明中表示，兩國原則上已就軍費分攤上達成協議，而聲明中也強調協議案包含南韓的「具有意義的（軍費）增額」。拜登政府承諾，將活絡民主同盟，並完成軍隊現代化。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）在本月15至17日出訪日本後，計畫撥出2天1夜的時間順道訪問南韓，此次軍費分攤的具體協議內容極有可能在其訪韓時正式對外公開。

▲威爾頓(左)與鄭恩甫(右)。（圖／達志影像）

美媒《華爾街日報》引述某不具名外交官的說法，在報導中指出，此次新一份的軍費分攤協議效期將至2026年。而《路透社》也在報導中稱效期有6年。《CNN》則預估第一年南韓需負擔軍費將依之前慣例調漲13%，若第10份SMA協定中南韓須負擔之軍費總額為1兆389億韓元，則調漲13%後將為1兆1739億韓元。另外，雙方協議中可能還包括，南韓須義務擴編國防預算，並購買特定軍事裝備與武器。

據悉，南韓於5日派出韓美防衛費分攤協商大使鄭恩甫（정은보）前往美國華府，與美方國務院代表威爾頓（Donna Welton）進行面對面談判，是繼去年3月的洛杉磯會議後，時隔1年的面對面會議。

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