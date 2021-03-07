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媽媽帶小孩「燒口罩」抗議！美示威者怒噴防疫措施：迫害自由

▲愛達荷州議會大廈 (Idaho State Capitol Building)。（圖／翻攝自Google Maps）

▲愛達荷州議會大廈 (Idaho State Capitol Building)。（圖／翻攝自Google Maps）

記者楊庭蒝／綜合報導.

新冠肺炎疫情爆發至今已經超過一年，而疫情在全球，尤其在歐美地區更不見趨緩的跡象。美國愛達荷州（Idaho）6日出現一個奇景，不少家長帶著小孩聚在州議會大樓前升起爐火，將防疫利器「口罩」丟進爐火中焚燒，藉以發洩在疫情期間政府所祭出的一些限制性措施。

根據《衛報》報導，現在集會人數初估超過100人以上，遭到焚燒的口罩上，還寫有拜登超級爛的抱怨字樣，雖然現場有警察要求撲滅火勢，但沒有被集會人士所理會，更有小朋友對著火爐說，「火，你餓了嗎，這是另一個口罩」，隨後再向火堆中丟入另一個口罩。

雖然愛達荷州共和黨籍州長李睿德（Brad Little）從未發布全州範圍的口罩規定，但愛達荷州轄內有7個郡和11座城市已經實施了民眾必須配戴口罩的地方命令。

曾有前往愛達荷蘭州博伊西（boise）的訪客被建議可以配戴口罩入內，但此建議不具有強制性，大部分共和黨議員也很少配戴，更有共和黨議員直接希望立法禁止配戴口罩。

愛達荷蘭州在2020年累計有卻過17萬例新冠肺炎確診病例，其中有1900人病逝。據報導，6日集會的人士多為共和黨支持者或右翼團體。儘管公衛、防疫相關人士提醒，口罩可以有效減緩新冠肺炎的傳播，但他們認為強制佩戴口罩的規定，已經侵害到自身的自由，才會有此次的聚會發生。

 
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