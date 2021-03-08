嘉義30年名店驚傳歇業！大門貼頂讓公告　網泣「烤鴨成絕響了」

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嘉義30年梅中園驚傳歇業！大門貼頂讓公告　網泣「烤鴨成絕響了」

▲嘉義梅中園川菜。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義知名餐館梅中園川菜招牌烤鴨深獲人心。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義臉書社群「嘉義多一點」8日晚間貼文指出，老字號川菜舘梅中園貼出頂讓告示，消息一出引來不少網民覺得惋惜，對於疫情低潮期間依舊高朋滿座，生意完全不受影響的烤鴨名店，接下來沒辦法吃到店家強打的「北平烤鴨」、「東北酸肉白菜鍋」及「蔥油餅」，只能用哀鴻遍野來形容。

▲嘉義知名餐館梅中園川菜驚傳停業。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義知名餐館梅中園川菜突傳停業，讓不少饕客感到失望。（圖／記者翁伊森翻攝）

位於嘉義市大雅路「梅中園川菜」位於大雅路美食戰區的「梅中園」，裝潢絲毫不起眼，結合各菜系餐食，賣的不只辣口味的川菜，還有北平烤鴨、蔥油餅及啤酒鴨，卻都是讓人一試就愛上。

▲嘉義知名餐館梅中園川菜驚傳停業。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義梅中園烤鴨一流，片鴨酥脆多汁份量十足。（圖／記者翁伊森攝）

價格比不上香港鏞記，晶英系列或是全聚德的烤鴨，但是梅中園牌告價的680元台幣可以一鴨兩吃，片鴨，煲湯，乾炒任選，有民眾曾懷疑是一吃的價格，因為一般餐廳烤鴨價格900元至2、3000元都很合理，但他的680元就是打死價，相當划算。

當師傅片完鴨端上桌的剎那，應該不少人會嚇到，因為鴨肉片紮實，且數量充足，再加上咬下鴨皮的那個瞬間，喀嚓的聲音，搭配滑嫩的鴨肉及湯汁由口邊滴落，再搭配甜度適中的濃郁醬汁及蔥段，餅皮簡直完美。

至於其他菜色就只能用「到位」來形容，糖醋口味就是標準酸甜，麻辣腸旺店家也配合食客調整大眾口味，至於現炒蔬菜火候沒問題，調味也可以，總之無可挑剔。

▲嘉義知名餐館梅中園川菜驚傳停業。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義梅中園招牌菜多元（圖／記者翁伊森翻攝）

據了解，李姓老闆從事餐飲服務30餘年，這一次會想歇業頂讓，純粹是想好好照顧家中長輩，也讓自己好好休息。對於店家貼出頂讓公告不少網友表示「烤鴨真的是一絕」、「吃不到了⋯傷心難過」、「烤鴨成絕響了」、「這家收了真的很可惜，菜色都蠻好吃的」、「美食只能回味了」

▲嘉義知名餐館梅中園川菜驚傳停業。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義梅中園餐廳歇業。（圖／記者翁伊森攝）

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