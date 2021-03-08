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印度神廟神聖幾何與摺紙結構相合　體現純淨完美形式

實諦‧賽‧巴巴（Shirdi Sai Baba），是印度教上師，信徒視之為轉世活佛，認為其具有超能力。傳說中，當他因乞討感到疲倦，在印度苦楝樹下休憩後，他有感於那樹分支帶來的蔭涼，便讓那部分的樹葉味道永遠甜美。

而這樣的神蹟，也給予了rat[LAB] Studio與Shilpa Architects建造賽‧巴巴廟靈感，讓印度苦楝樹作為設計的起點，並以印度教宇宙學為基礎，使這個在欽奈郊外的338英畝龐大計畫中、佔地11英畝的宗教建築，透過參數化設計，重新詮釋了印度的本土語言，使人進到空間中體驗到神聖的精神力，並且引導人們到達155英尺的賽‧巴巴雕像前。

賽‧巴巴廟由四個區域組成：前海濱長廊、聖殿建築、後海濱長廊、雕像。主建築是一擁有11面的多邊形，以立體形式鉸接在一起，同時考慮日光、吸散熱與遮蔭等環境因素。數字11隱含著數字命理學與印度風水學（Vastu）的概念──後者是印度人在建築設計建造時，會將韋達數學、神聖幾何學、宇宙物理學、地理物理學、星象學、阿育吠陀醫學和形上學等自然力量納入考量的學問....

圖文來源／Shilpa Architects、ArchDaily

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關鍵字：

印度 神廟 幾何 摺紙 建築

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