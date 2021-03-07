　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

醫開刀「手術棉片」忘拿出！她肚子痛爆　苦撐1年半慘死

▲▼ 手術,麻醉,手術台。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲印度2名婦產科醫師開刀，竟把手術用棉片忘在患者體內，導致該病人死亡。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

印度孟買發生一起離譜事件。45歲家庭主婦甘加桑（Ganga Sen）經期異常大量出血，就診後被醫師判定必須切除子宮。但是，她術後卻時常腹痛，接受電腦斷層掃描檢查，才發現婦產科醫師把手術用棉片忘在體內，儘管再度動刀移除異物，卻仍不幸死亡。

The Times Now、《印度時報》報導，甘加桑2019年1月接受子宮移除手術，此後多次回診，希望解決腹痛問題，醫師卻認為這是術後正常反應， 只開立抗生素藥物。她的情況持續惡化，先後前往多間醫院就診，最後才在齋浦爾（Jaipur）的JK醫院（JK Hospital）發現病因並取出異物，最後仍於2020年7月死亡。

孟買政府醫學院的專家小組6日宣布，他們審查患者病歷後認定，2名婦產科醫師在手術期間發生疏忽，導致甘加桑死亡。警方已將涉案醫師登記在案，並且展開調查。

甘加桑的兒子拉胡爾（Rahul）回憶，母親取出異物的手術過程被拍攝下來，「醫師拿出棉片，告訴我們感染的程度」。他說，過去2年的生活彷彿一場惡夢，全家人為了救治母親，已經花光所有積蓄。

聽Podcast掌握國際局勢

熱銷30年！資生堂百優乳霜加大版下殺2100元

ET快訊
天王級歌手同台車開13年「佈滿刮痕不修」！　親揭原因：超省時
坤達、巴鈺新節目播3個月爆收攤！　經紀人回應了
消耗量僅次於水！「地球1資源」消失中　未來恐現爆炸性需求

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加州迪士尼解封了！4月1日起「有條件重開」　閉園1年利潤狂跌99%

醫開刀「手術棉片」忘拿出！她肚子痛爆　苦撐1年半慘死

她爬圍欄跳橋…少年狂衝「緊抓左腿」拉回！　監視器全錄下

金正恩終於「笑了」！站第3排與官員興奮合照...強調重視民心

緬甸軍「夜間突襲抓人」爆槍響！示威者白天被盯上　男星也被帶走

硬上14歲嫩草懷孕！她嗨到一半被抓包　驚揭1整年肉慾性侵

消耗量僅次於水！「地球1資源」消失中　未來恐現爆炸性需求

5歲龍鳳胎結婚了！爸媽為「消業障」狂逼成親：他們是前世戀人

美韓明進行聯合軍演！拜登就任首場軍演規模遭縮減　嚴防北韓挑釁

他入住Airbnb傳怪聲…通風口竟藏「秘密房」　網嚇瘋：在拍恐怖片

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

排隊等車位遭開「違停紅單」！ 民眾不服申訴...警：已超出白線

王嘉爾穿上短袖..精壯身材全都露　仁川機場出境「鞠躬感謝大家」

那英《浪姐2》催婚容祖兒　「這麼大了還不結」現場直接徵友XD

莊凌芸相驗結果出爐！ 媽崩潰哭倒父親看監視器畫面心碎

「體面」攻防戰！《錦心似玉》圓房了嗎　鍾漢良狂找理由接近..譚松韻憂：懷孕怎辦

加州迪士尼解封了！4月1日起「有條件重開」　閉園1年利潤狂跌99%

醫開刀「手術棉片」忘拿出！她肚子痛爆　苦撐1年半慘死

她爬圍欄跳橋…少年狂衝「緊抓左腿」拉回！　監視器全錄下

金正恩終於「笑了」！站第3排與官員興奮合照...強調重視民心

緬甸軍「夜間突襲抓人」爆槍響！示威者白天被盯上　男星也被帶走

硬上14歲嫩草懷孕！她嗨到一半被抓包　驚揭1整年肉慾性侵

消耗量僅次於水！「地球1資源」消失中　未來恐現爆炸性需求

5歲龍鳳胎結婚了！爸媽為「消業障」狂逼成親：他們是前世戀人

美韓明進行聯合軍演！拜登就任首場軍演規模遭縮減　嚴防北韓挑釁

他入住Airbnb傳怪聲…通風口竟藏「秘密房」　網嚇瘋：在拍恐怖片

帛琉總統15日訪台推旅遊泡泡？　外交部：已多次開會商討具體方案

張聿嵐、江子柔雙菜鳥奪HBL季軍　教頭封「調皮連線」

貼心小瑪每夜「鑽29週孕肚下」扛小主子　媽感動：辛苦你了

加州迪士尼解封了！4月1日起「有條件重開」　閉園1年利潤狂跌99%

吳孟達「先去閻王那報名」傳最後訊息給他！六師弟不捨：還約好要聚

空軍人工增雨　蔡英文：確保供水穩定！節約用水度過挑戰

天王級歌手同台車開13年「佈滿刮痕堅持不修」！　原因曝光超省時

付不出「黨工退休金」！　國民黨雲林黨部將被法拍

連勝文倡「專職黨主席」　洪秀柱：何不當作個人參選政見

產學合作　國瑞汽車贈吳鳳科大汽車+引擎一組　　

億萬富豪在私人農場建「受孕樂園」　2條件才能參加...讓20女同時懷孕

國際熱門新聞

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

5歲龍鳳胎結婚！爸媽狂逼：消業障

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

爛醉女落軌...痛到扶月台　下秒被火車撞死

緬甸少女遭開棺偷屍　血手套掛墓碑

緬甸示威出奇招！軍警一看到女人裙就怕

南韓千年古寺燒毀！竟是爛醉僧侶「吵架縱火」

消耗量僅次於水　地球1資源面臨匱乏

歷屆長相超NG！　日大學小姐今年美翻眾人

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

8歲童陪父釣魚慘遭生吞！巨鱷胃裡驚見完整全屍

澳洲科學團隊發現「地球內有第五層結構」

26光年「超級地球」可能有大氣層

更多熱門

相關新聞

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

印度神童阿南德（Abhigya Anand）因預言新冠疫情的發生而引起全球關注，今年他在臉書發布的新預言之一，便指出被人類視為救星的疫苗的誕生，並不會解決問題，反而衍生出更多新的問題。

結婚1年才知尪戴假髮！她怒求離婚

結婚1年才知尪戴假髮！她怒求離婚

不想朝平民開槍！緬甸19警抗命逃往印度

不想朝平民開槍！緬甸19警抗命逃往印度

她遭潑酸「毀容禿頭」13年後終遇好男人！

她遭潑酸「毀容禿頭」13年後終遇好男人！

緬甸警逃亡求庇護　印度加強邊境管制

緬甸警逃亡求庇護　印度加強邊境管制

關鍵字：

印度醫療疏失

讀者迴響

熱門新聞

女歌手相驗結果出爐　親友曝父呼巴掌原因

S碼才是辣！網美湧UNIQLO試童裝

殺到高雄見「網公」被放鴿子！癡情女等3天3夜

日本記者爆「福原愛事件有內幕」！疑遭男友人出賣

小薰當媽了！兒子今年上大學

日人比台人更氣福原愛？網曝原因

莊凌芸媽崩潰痛哭！駁斥「從小不要女兒」…痛揭離婚家暴內幕

訂2人房民宿「交待要加床」　一開門想跪了

練舞室拍照撞鬼！「詭異男孩」鏡牆蹲坐

情侶結婚用LINE告知被嫌沒禮貌！阿姨唱衰：不祝福

廢墟探險真遇見白骨屍　萬人看直播鼻酸

閃亮亮曝與莊凌芸「最後對話」！

全球瘋疫苗　印度神童警告：問題會更多

「福原愛出軌」登日雅虎首頁頭條！網開砲

長髮妻「穿睡衣」上床！丈夫一看嚇軟

更多

最夯影音

更多
正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！

正妹穿超高衩逛夜市「前後一條線」　整個屁股露出來..路人看傻：哇靠！
莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

莊凌芸親吐高中遭霸凌　哭著讀信給爸爸「抱歉很多事沒告訴你」

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

國中生夾滷味僅30元「遭拒賣」　老闆還原狀況大逆轉：被人誣賴

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

莊凌芸相驗結果出爐！媽崩潰哭倒　父親看監視器畫面心碎

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

到高雄「見網友」等3天3夜被放鳥　癡情女沒錢回家...暖警資助買車票

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面