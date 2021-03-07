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嘉義醉漢闖大學宿舍！「渾身鮮血」找女友談判　咆哮聲嚇壞學生

記者趙蔡州、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣民雄鄉一名渾身酒氣、滿身鮮血的林姓男子疑似因為感情問題，前往位於鎮北村的一間公寓宿舍找女友談判、發生激烈爭吵，其他住戶見狀嚇得立刻打電話報警。警方趕到現場後，原本要替林男叫救護車，但林男不但不肯上車，還與員警發生爭執，不過最後仍被請出屋外，事後請林男親友帶回。

▲民雄豐收酒醉男子社區叫囂。（圖／讀者提供）

▲滿身血闖宿舍找女友談判，警方趕緊到場勸阻。（圖／讀者提供）

▲民雄豐收酒醉男子社區叫囂。（圖／讀者提供）

▲民雄豐收酒醉男子社區叫囂。（圖／讀者提供）

▲醉漢大鬧學生宿舍，滿身鮮血叫囂嚇壞住戶。（圖／讀者提供）

事件發生在鎮北村一處公寓宿舍，由於該地臨近嘉義南華及中正大學，住戶約8成都是學生，50多歲林男7日下午5時許渾身酒氣、滿身鮮血闖入宿舍時，恰好是學生下課時間，有許多住戶目擊林男的行為，加上聽見林男與一名女子爭吵、有叫囂的情況，害怕會發生意外趕緊報警。

▲民雄豐收酒醉男子社區叫囂。（圖／讀者提供）

▲民雄豐收酒醉男子社區叫囂。（圖／讀者提供）

▲林男最後由親友協助帶回。（圖／讀者提供）

警方趕到現場後，林男滿身是血走出房間，對方指稱是酒醉「跌倒受傷」，身上的血是自己的，並沒有傷害其他人，他們事後原本要替林男叫救護車，但林男不肯上車還與員警發生爭執，經過溝通後才同意離開宿舍，最後由林男的親友協助帶回。

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