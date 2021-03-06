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老奶奶請公車司機吃10天外賣　最後一餐成永別：謝謝曾經扶過我

▲▼老奶奶請公車司機吃10天外賣　最後一餐成永別：謝謝曾經扶過我。（圖／翻攝微博星視頻）

▲公車司機們連續收到老奶奶送來的外賣。（圖／翻攝微博星視頻）

記者蔡紹堅／綜合報導

山東淄博一名老奶奶為了感謝公車司機曾經的攙扶，連續10日天天幫司機們叫外賣，並在最後一天的外賣附上了一張字條，寫著，「這是我最後一次給你們點外賣了，生命的最後，我做了想做的事情，沒留下遺憾。」公車司機們後來得知，老奶奶叫完最後一天外賣後，在醫院動了一場大手術，離開了人世。

根據《星視頻》報導，老奶奶從2月底開始天天幫89路公車的司機們叫外賣，表示曾經受到該路公車多名司機的攙扶與幫助，希望能藉此表達感激。

▲▼老奶奶請公車司機吃10天外賣　最後一餐成永別：謝謝曾經扶過我。（圖／翻攝微博星視頻）

期間老人一直沒有露面，公車司機們透過各種方式尋找她，但都沒有斬獲。

在連續收了10天的外賣後，公車司機在一份外賣上發現了一張紙條，上面寫著，「這是我最後一次給你們點外賣了，過幾天就要動手術，不知能否挺過這一關，真的由衷感謝你們。」

後來司機們又收到了另一份外賣，外賣單上還有一段留言，內容為，「親愛的89路司機小伙子們，當你們讀到這些文字時，我已經離開這個世界了，在我生命的最後，我做了自己想做的事情，沒有留下任何遺憾，就是給你們點餐。」

▼老奶奶最後一次叫的外賣，送上一份手寫字條。（圖／翻攝微博星視頻）

▲▼老奶奶請公車司機吃10天外賣　最後一餐成永別：謝謝曾經扶過我。（圖／翻攝微博星視頻）

司機們於是聯絡了外賣的店家，並找到當初送餐的外送員，外送員表示，字條上的話，是老奶奶傳訊請他手寫的。

司機最後終於找到了老奶奶的家屬，原來最後一次的外賣是老奶奶的孩子幫忙叫的，孩子表示，醫生已經盡力，老人再也醒不過來了。

隔天中午，老人的女兒又替司機們點了飲料，並透過外送員再對公車司機表達感謝，她說，「我是老奶奶的女兒，這些奶茶是要送給89路公車司機的，媽媽已經離開了，感謝你們的幫助。」

▼老奶奶去世後，她的孩子幫忙又送了一份外賣，傳達已經離世的訊息。（圖／翻攝微博星視頻）

▲▼老奶奶請公車司機吃10天外賣　最後一餐成永別：謝謝曾經扶過我。（圖／翻攝微博星視頻）

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