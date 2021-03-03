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福原愛過夜「一人一間」　網曝過來人經驗：很相信她...結局超傻眼

▲▼福原愛、江宏傑驚爆協議離婚中。（圖／翻攝自IG／福原愛、江宏傑）

▲福原愛、江宏傑驚爆協議離婚中。（圖／翻攝自IG／福原愛、江宏傑）

記者曾筠淇／綜合報導

日本桌球天后福原愛2016年嫁給台灣選手江宏傑，近日卻驚傳婚變，日媒踢爆兩人已經在協議離婚，還拍到她和一名男子約會過夜，直指她婚內出軌。稍早就有網友以過來人的身分分享，早在十幾年前，他旅居國外的女友也是和男性友人出遊，結果兩人最終卻是漸行漸遠。

福原愛2月底被拍到現身橫濱，身旁還有一位護花使者，兩人開心約會，並搭著高級跑車前往飯店，過了一夜又一同出門遊玩。福原愛疑似出軌的消息曝光後，女方友人就出面說明，福原愛與神似大谷翔平的男子早在6、7年前就認識，也就是在嫁給江宏傑前就認識。雖然兩人確實有在飯店過夜，不過福原愛就強調，兩人是「一人住一間」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲網友分享類似經驗。（圖／翻攝自PTT）

這樣的消息傳出後，有網友就在PTT的Gossiping板上，以過來人的身分娓娓道來，提到十幾年前還在服兵役時，他也是很相信旅居國外的女友，還讓對方和男性友人出遊、過夜，「各睡各的房間」，結果才過一個月，對方就表明自己感覺淡了，讓他有些錯愕。

網友看到後紛紛留言回應，「經驗談幫QQ」、「只是巧合、別想太多」、「感覺淡了、關係鬆了」、「淡淡的哀傷」、「往好處想，不是跟你說她懷孕了」、「我看到一到光了！好像綠綠的」、「我當兵也是兵變」、「你可以去綠隊報名了」、「QQ」、「現在育有一子」。

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