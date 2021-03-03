外送被客訴「火鍋太燙」全額退費　店家氣炸：涼麵太涼也要申訴嗎

▲客訴「火鍋太燙」全額退費 店家傻眼：「涼麵太涼也要申訴嗎」。（圖／記者施怡妏攝）

記者趙蔡州／綜合報導

天氣冷又不想出門吃飯，許多人會點外送小火鍋，暖身又能填飽肚子，但有一位民眾日前客訴火鍋業者，指稱該店的外帶的湯太多，導致他灑出來被燙傷，最後甚至要求全額退費。店家收到客訴後相當傻眼，表示火鍋本來就要吃熱的吧，如果湯給太少或太涼了，是不是又會被拿其他理由投訴。

民眾把塑膠袋的火鍋倒進碗裡，過程中不慎把一些湯汁灑了出來，導致被燙傷決定給出客訴。火鍋業者接到客訴消息相當無奈，因為外送平台以「客人反應食物溫度過高而受傷」最後全額退款，雖然退費是由外送平台吸收，但他們認為「火鍋不燙怎麼叫火鍋，想白吃白喝就理由一堆。」

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▲民眾把湯汁灑出來燙傷，客訴變成全額退費。（圖／東森新聞）

其他民眾表示，「今天如果說，涼麵吃起來太涼，也要客訴嗎，這不是外送員或店家問題，可能單純就是消費者想拿免費餐點，可能知道這樣投訴，平台會給他免費餐點」。另一位民眾也支持店家說「我是不會要求退費啦，（湯太多、太燙要求退費)，我是覺得太扯了。」

現在外送平台相當方便，但也因此發生許多怪異亂象，各種退費理由想吃免費的餐點，針對客訴問題就有許多業者建議，平台真的要好好查證原因，否則湯溢出就能拿到賠償，未來類似的客訴應該不會少。

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