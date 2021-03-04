外送吃到鐵絲！客服跳針「店家都有放菜瓜布哦」　她懵了：長知識

▲吃到鐵絲，客服還認真回應是店家煮法！示意圖，與新聞人物無關。（圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

客服是機器人？一名女網友氣炸表示，日前發現外送餐點有鐵絲，向平台App求救，殊不知客服回應，這道料理本來就會加「菜瓜布鐵絲」，還要原PO明白店家的作法，超無言的跳針反應，氣得原PO貼文公審。對此，平台澄清，客服是真人回應，雙方溝通有誤會，目前已向客人提出補償。

一名女網友在臉書《爆怨公社》透露，日前訂熊貓外送，打開熱騰騰餐點後，怎料吃一半發現有「加料」，竟是超噁的菜瓜布鐵絲，原PO急忙向App客服反映，結果答案更讓人翻白眼。

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對話圖可見，客服雞同鴨講，解釋「店家原本都是有放菜瓜布鐵絲下去的哦，由於您沒添加備註，所以店家依據他們的煮法喔！」原PO揉一揉眼睛看傻，直言「你沒有協助到我欸，都是有放菜瓜布鐵絲？」

怎料，客服繼續鬼打牆，堅定回應「是的哦，都是有放菜瓜布鐵絲的哦！」原PO理智線一秒斷裂，回嗆「不知道這放到爆料公社，會不會引起輿論欸？」

客服致歉之餘，回應「希望您能明白這個是店家的煮法哦...」聞言，再度讓原PO抓狂，「你是真人？還是電腦回應啊？告訴我店家煮法是加菜瓜布？」

▲外送客服鬼打牆！（圖／翻攝爆怨公社）

奇葩的經歷曝光後，網友狂灌千則訊息，紛紛笑歪「叫他來，用菜瓜布來煮一餐給他」、「講幹話沒什麼厲害的 可以一本正經的講就值得給他鼓勵」、「如果我哪天想離職，我也要這樣亂回」、「笑爆，想知道哪家有在加菜瓜布鐵絲的」、「熊貓根本不會打去店家詢問，我自己是店家，曾經遇過客人跟客服雞同鴨講的情況，根本沒把店家當一回事隨便回答。這問題，還是直接找店家處理比較妥當！打電話吧」。

據《東森新聞》報導，外送平台回應，「此次個案為客服人員，一開始對於餐點狀況產生誤會，已在另一個對話框致歉」，同時已向客人提出補償方案。外送平台也強調，客服都是真人回應，是因為大量訊息湧入，導致忙中有錯，將會加強人員訓練。