台農發虧損「吉仲幫」坐大位？陳吉仲：水果議題勿導向人事紛爭

▲台農發董座洪忠修（左四）遭批「吉仲幫」，農委會主委陳吉仲（中）為他叫屈。（圖／記者高堂堯攝）

記者高堂堯／南投報導

鳳梨西進受阻，負責農產外銷的台灣國際農業開發股份有限公司（台農發）近日成為在野黨箭靶，有立委質疑台農發虧損連連、功效不彰，由農委會國際處長借調的董事長洪忠修卻穩坐大位領高薪，其妻更是農委會主委陳吉仲的秘書，直斥是「吉仲幫」在進行政治分贓。

陳吉仲上午赴南投草屯鎮農會參加「台灣栗子南瓜外銷馬來西亞啟航典禮」，針對上述問題回應，洪忠修和劉方梅夫婦兩人是透過高考進入公務部門，在農委會等單位已服務數十年，都很敬業認真。

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陳吉仲強調，洪忠修是非常優秀的公務人員，其妻劉方梅是他辦公室的重要幕僚，協助所有行政事宜，外界勿把本屬鳳梨的議題，導向不必要的人事紛爭，請大家還是關注政府如何透過內銷外銷的產銷調節來幫助農民。

▲台農發董座洪忠修。（圖／記者高堂堯攝）

陳吉仲致詞時，也以草屯栗南瓜為例，強調台農發作為「外銷國家隊」窗口的重要性：他指南投栗南瓜種植133公頃，草屯鎮就種了60公頃，再搭配農改場同仁，以及藥毒所和農試所提供的冷鏈技術諮詢，以及農委會國際處共同努力準備就緒，才能讓台農發公司外銷到馬來西亞，也是「外銷國家隊」的典範，希望後續能把其他國家的通路帶起來。

陳吉仲解釋，台農發就是負責扮演開發新通路開發的角色，如銷往日本的蜜棗、馬來西亞的鳳梨和釋迦，到這次的栗子南瓜都是，而不是要去其他業者競爭既有的通路，他也感謝台農發董事長洪忠修促成美事。

洪忠修致詞時補充，南瓜是世界性的蔬果，四年前就開始計畫做外銷，但業者都覺得不好做，直到半年前草屯鎮農會總幹事蕭忠郁帶農友來找他，希望協助草屯優質栗南瓜外銷，他一口答應，因為有中央地方這麼多單位合力，台農發只是順水推舟而已，也要走在團隊前面把市場打開，讓後進加入。

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