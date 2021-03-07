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鳳梨輸澳運費補助額超過生產成本　陳吉仲：重點是先建立通路

記者高堂堯／南投報導

全民救鳳梨運動發燒，台灣鳳梨也成功打進澳洲市場，但農委會補助運費每公斤高達105元、遠超過生產成本和批發價格，引發爭議；農委會主委陳吉仲回應，先以獎勵措施建立通路才是重點，若澳洲市場反應良好，獎勵機制將隨之調整。

▲農委會以高額運費補助助攻鳳梨外銷，主委陳吉仲指是為了建立通路。（圖／記者高堂堯攝）

▲農委會以高額運費補助助攻鳳梨外銷，主委陳吉仲指是為了建立通路。（圖／記者高堂堯攝）

陳吉仲今赴南投參加草屯栗南瓜外銷大馬活動，指去年澳洲允許台灣鳳梨出口，現在因Covid-19之故，運輸成本大幅度增加，而農產品要外銷到世界各地，重點是通路要先建立，才會有相關獎勵機制。

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陳吉仲說，通路建立後，澳洲人民如果喜歡吃台灣鳳梨，到時候整個運銷、貿易，以及相關的獎勵機制會跟著調整，期待澳洲的消費者能購買更多台灣鳳梨，也看得到日本人發揮具體行動力，用日幣來買台灣鳳梨，期待有更多國家，比如用美元來大量購買台灣農產品。

媒體問及，是否確定在五月就會有首批鳳梨銷往澳洲，陳吉仲回答：「應該近期就會有好消息！我們會儘快公布。」

外傳澳門已暫停進口台灣鳳梨，陳吉仲駁斥，指出任何國家地區，針對農產品貿易若有任何決定，農委會都會收到相關訊息，「我這邊來講，除了2月25號中國海關總局(署)第一時間通知，在3月1號暫停輸入台灣鳳梨到對岸，除此之外沒有收到任何其他國家地區，針對台灣農產品有做任何（禁運）決定。」

他呼籲所有關心台灣農產品和農民的團體，以及媒體和網路訊息，第一時間跟農委會做確認，否則會影響到農產品市場，甚至農民的收益。

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