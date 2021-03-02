逛大賣場結帳時驚見「孤兒車」　店員無奈揭真相：很煩！

▲賣場手推車。（示意圖／記者許力方攝）



記者邱茀濱／綜合報導

缺少民生用品時，不少人會到大賣場補貨，但你有見過孤兒手推車嗎？一名網友近日在賣場準備結帳時，發現櫃台旁停了好幾台「孤兒車」，但他好奇用意為何。對此，有賣場員工出面神解答，讓其他人驚呼「冷知識欸」。

原PO在臉書社團「路上觀察學院」貼出一張照片，只見結帳櫃檯旁有3輛手推車都被貼著「孤兒車」，仔細一看裡面放了許多商品，包括幾袋衛生紙、飲料及餅乾等，讓他不禁好奇是什麼用意？

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▲手推車被貼上「孤兒車」的字條。（圖／翻攝路上觀察學院）



貼文一曝光，不少網友紛紛笑說，「嬰靈戰車」、「拔拔我好冷」、「加個怨可能就....」、「麻煩自己坐進去自己推」、「我以為是反制那些把小孩放車裡亂踩的人才貼的」、「你的車我去推你」、「所以放回賣場的程序，稱作認養嗎」。

不過還是有員工出面解釋，「無用冷知識：家樂福員工都會稱客人不要的商品叫『孤兒』」、「做大賣場的路過，商品被客人丟在不屬於該區的，我們都會叫『孤兒』，營業時間結束時再一個一個放回去該區，所以你各位啊不想買就放回原位，不要隨便放」、「打烊後還要歸孤兒呢」、「做過賣場的應該都知道孤兒歸位很煩…尤其是一整車孤兒時」、「還有很多術語例如：落島、拔累、寄倉之類的」。

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