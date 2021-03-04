3人點7碗「到隔壁加點排骨」　老闆娘菜單丟垃圾桶：才叫這麼少

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者施怡妏攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友日前和弟妹3人，在廟前攤位用餐，一共點了3份飯麵、3份湯及1份小菜，後來老弟又到隔壁自助餐加點排骨，怎料老闆娘沒看清楚，誤會他們只點3份主食，加上又到隔壁攤點菜，氣得把菜單直接丟垃圾桶。

男網友在「爆怨2公社」傻眼表示，當天他和弟妹到廟前夜市吃飯，共有10多個攤位，他們找到座位後，便開始劃單點菜，共點了2碗麻油麵線、1碗滷肉飯、3碗當歸湯及1份麻油米血。

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沒多久，老弟說隔壁自助餐的排骨很好吃，所以就點了一份，他們也迅速完食墊肚子，接著這攤的老闆娘才開始出餐，送上麵線和滷肉飯。

怎料，主食都吃完了，小菜和湯遲遲不來，於是他們又等了幾分鐘，便上前跟老闆娘反應。結果對方一臉驚訝，下意識直呼「你們有點湯跟米血嗎？」

就在原po要求確認菜單時，老闆娘才尷尬坦言，「我...看你們三個人才點那麼少的東西，還有去隔壁點東西，所以把你們的單子丟垃圾桶了。」而他除了尷尬，也不想多說什麼，乾脆直接買單。

對此，他不禁抱怨，老闆娘太小心眼；網友們看完也紛紛回應，「老闆娘也太傻，少賺3份錢」、「老闆娘吃虧了」、「應該跟隔壁有仇」、「嫌點太少還幫客人刪掉一半以上的餐點？這什麼邏輯？合理嗎？確定沒搞錯」、「這樣也能生存」。