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單身注意！桃花正旺星座TOP4　白色情人節前脫單有機會

▲白色情人節，星座，情侶，愛，LOVE。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲春節後第一波桃花來襲！4大星座把握有機會可脫單。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

單身者注意！墨鏡先別收，隨時準備戴上！因為撐過了閃光彈連發的西洋情人節，別忘了還有一個「白色情人節」，小心又被粉紅泡泡虐到「眼前一片白」；當然，你也可以選擇轉守為攻、翻轉命運！《科技紫微網》就整理出脫單榜單TOP 4星座，看看誰將迎來春節後第一波桃花，榜上有名的可得把握機會！

TOP 4：金牛座

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遇見溫柔的對象

你將迎來異性緣佳的好時機，與善解人意的對象會特別有緣喔！想要開啟一段戀情的話，不妨試著主動一點，先表達自己的好感，然後一步一步的靠近對方，並製造機會多瞭解彼此，讓兩人的關係漸漸明朗！

TOP 3：摩羯座

他早已在你身邊

或許你曾經在面對愛情的時候想東想西，最後只能與愛情擦肩而過。但是近期日益膨脹的孤獨感讓你開始思考，或許兩個人的生活也不錯？慶幸的是，桃花終於來到你身邊了！只要細心觀察，就會發現他早已闖入你的生活，陪在你身邊。只要你好好把握，便能成就一段良緣。

TOP 2：水瓶座

小鹿亂撞的感覺

這段時間裡，你會變得自信、有魅力，並且渴望著愛情。受到正面磁場的影響，屬於你的桃花契機也會到來，且會吸引到外表不錯的對象，讓你體會到小鹿亂撞的感覺。無需克制，也不要害羞，為了愛情即使臉皮厚一點也沒有關係，幸福是要靠自己爭取的。

TOP 1：雙子座

懂你的人會出現

恭喜你！你有很高的機率邂逅一段知心之戀。你們之間會有一種相見恨晚、一見如故的感覺，還會有聊不完的話題。可多與他分享你的故事，你那既高貴又憂鬱的形象，易引起對方的好奇心，讓他忍不住想靠近你。在進一步的溝通中，你也會不由自主的心動喔！

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