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社會 社會焦點 保障人權

新北男直嗆「妳很騷嘛」：一直在勾引著我！　她見4封簡訊崩潰

▲▼手機充電，充電線，手機。（圖／pixabay）

▲阿宏傳送恐嚇訊息給小美。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／新北報導

新北一名男子「阿宏」（化名）與女子「小美」（化名）有感情糾紛，竟然就傳送恐嚇訊息給對方，誇張的文字內容讓小美心生畏懼，擔心阿宏對自己不利，因此嚇得報警處理。對此，新北地院審理後，依法判阿宏拘役50日，得易科罰金。

判決指出，阿宏因為與小美有感情糾紛，竟基於恐嚇危安之犯意，於2019年6月起接續傳送，「妳很騷嘛！妳那晚裸露的身體，一直在勾引著我，弄姿身影全部錄影存證」、「我一定會出現」、「我會找妳媽跟XXX」、「我真的準備好引火自焚，將真正與妳同歸於盡」等諸多恐嚇訊息，而訊息內容也恫嚇將加害小美的生命、身體、名譽等，讓小美心生恐懼，擔心阿宏危害自身安全。

小美向警方報案後，警方循線將阿宏逮捕到案，而除了有小美的指訴以外，又有通訊軟體LINE截圖、簡訊對話截圖等足以佐證，因此其犯嫌勘以認定。對此，法官認為，阿宏僅因與對方有感情糾紛，竟以傳送訊息方式加害生命、身體、名譽之事恫嚇小美，造成對方心生畏懼，實應譴責，兼衡其無前科、犯罪動機、目的、手段、智識程度、家庭經濟狀況、犯後態度等一切情狀後，依犯恐嚇危害安全罪，判處阿宏拘役50日，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。

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