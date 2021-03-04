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台鐵清明車票開搶！一晚「狂銷近24萬張票」　3路線剩票一次看

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲台鐵清明連假加開車次疏運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

清明連假將於下月登場，交通部台鐵局今日凌晨零時起開放預定清明連假期間車票，截至今日上午9時止，總計完成15萬1,879筆、23萬8,012張訂票。

台鐵局提醒，完成訂票之旅客，務必於2日內(含訂票當日)至臺鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商(統一、全家、萊爾富、OK)取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取之車票，將於3月6日上午9時重新釋出供民眾訂票。

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另4月1、2、4、5日東線6班實名制列車(如附表)，將於3月5日零時起開放 110年3月1日前設籍於花蓮縣、臺東縣之現住人口與國民身分證統一編號第 1 碼為 U 或 V 及上開兩者之配偶與直系血親 1 親等國民訂票。

▲台鐵清明連假車票開賣。（圖／台鐵）

▲台鐵清明連假東線實名制車次。（圖／台鐵）

截至今日上午9時車票預訂概況：
一、東部幹線車票預訂概況：
(一)臺北往臺東方向
4月1日10時以後至4月2日18時以前，長途自強號座位已售完。
(二)臺東、花蓮往臺北方向
4月5日7時以後長途自強號座位已售完。

二、西部幹線車票預訂概況：
(一)臺北往高雄方向
4月1日19時至4月2日10時，長途自強號座位已售完。
(二)高雄往臺北方向
4月5日10時至17時長途自強號座位已售完。

三、南迴線車票預訂概況：
(一)高雄往臺東方向
長途各車次自強號尚有座位。
(二)臺東往高雄方向
長途各車次自強號尚有座位。

四、其餘日期、時段東、西幹線及南迴線各車次仍有座位。
五、加開北花優惠復興號，4月2日臺北往花蓮5684次座位已售完，其餘各日期及車次尚有餘票。

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