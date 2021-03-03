舊宿舍改建成小資宅！台鐵「台中站房屋」出租價曝　2條件再打8折

▲台鐵改建舊宿舍辦理活化。（圖／台鐵）

記者李宜秦／台北報導

為響應內政部健全房屋租賃市場所推動之包租代管政策，及配合臺中大車站整體發展規劃，交通部台鐵局將臺中站周邊舊有員工宿舍整合後併案釋出辦理活化，引進專業民間單位擴大租賃住宅供給，臺中市東區30坪三房兩廳兩衛的租金行情約在25,000至29,000元之間，本案租金平均則落在20,000元，再提供臺鐵局員工及青年住屋樓層八折特惠。

台鐵局表示，首宗包租代管案-臺中復興路集合式住宅隨著臺中大車站改頭換面，已完成基礎工程及室內環境的改善，承租戶陸續入住。

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該房舍地處臺中市東區復興路巷弄中，西向臺中車站、北鄰帝國糖廠湖濱生態園區、南近大智路商圈、東往忠孝路夜市，具備便捷之交通網絡，房舍周邊生活機能相當完整。

未來可沿著綠空鐵道漫步到臺中文化創意產業園區，加上大智路打通後步行3分鐘即可抵達臺鐵臺中站、國光客運國道轉運站及市府公車轉運站。

臺鐵局表示，原始規劃目標族群即為小資族，臺中市東區30坪三房兩廳兩衛的租金行情約在25,000至29,000元之間，本案租金平均則落在20,000元，包租代管業者再提供臺鐵局員工及青年住屋樓層八折特惠，更有可供住戶自由選配的各種家具和家電方案，承租人只需準備生活必需品即可入住。

▲台鐵改建舊宿舍出租，價格低於行情價。（圖／台鐵）