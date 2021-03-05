情人節變情人劫？「3生肖」今年命犯桃花　屬猴易受誘惑小心翻船

▲3生肖當心今年桃花劫，搞得傷身又傷心。（圖／取自免費圖庫pixabay）

生活中心／綜合報導

二月西洋情人節、三月白色情人節，閃光彈狂炸的日子接踵而至！讓單身一族也心急地想找個伴過節，但小心挑錯對象，情人節變情人「劫」可就慘了！《科技紫微網》整理出今年命犯桃花3生肖，雖然能迎接桃花朵朵開、異性緣大好，卻要特別當心招惹桃花劫，搞得自己傷身又傷心。

生肖馬

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態度過急，識人不明

今年生肖馬要小心，有可能因為過於急躁而在感情上吃虧。由於太想擺脫單身，甚至太想結婚，可能在對方態度還不明確、時機還未成熟時，就開始準備兩人的共同生活，耗費了大量的時間精力。最後發現，對方可能只想要享受曖昧的感覺，未必想和你繼續發展下去。

生肖猴

易受誘惑，倍受考驗

今年生肖猴的桃花運雖好，戀愛機會不少，但是對誘惑的把持力卻會下降。若有人主動示好，你就被愛情沖昏了頭。不僅單身者容易介入到別人的感情中當小三，已有伴侶的生肖猴也容易因把持不住自己，而腳踏兩條船甚至多條船，導致翻船傷己！

生肖鼠

真情錯付，遇上小人

告別太歲年的生肖鼠，今年在感情上似乎未能恢復機靈的一面，警覺性大大下降。一旦遇到了有眼緣的人，就容易把對方當成命中註定的對象，因而滿懷熱情、全心全意的付出。可能會一直到了被坑很慘的時候，才發現對方別有用心。