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美軍火商協日打造「F-X隱形戰機」　美媒：想跟上解放軍速度

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▲▼ 日本航空自衛隊。（圖／防衛省統合幕僚監部）

 ▲日本航空自衛隊。（圖／防衛省統合幕僚監部）

記者任以芳／綜合報導

大陸官媒環球網報導指出，全球最大國防工業商洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin）有意幫助日本製造一款新型隱形戰鬥機，日本航空自衛隊希望在本世紀30年代中期能夠完整裝備這款戰鬥機，「未來可以跟上解放軍製造飛機的進步速度。」

日本是洛克希德馬丁公司出產F-35 戰機的最大國外買家。據環球網引述路透社報導稱，作為F-35戰鬥機的主承包商，洛克希德·馬丁公司在隱形戰機研制方面的技術實力十分成熟強大。如果明年啟動這個項目，預計耗費大約400億美元，研發成功後將取代F-2戰鬥機，同時希望跟上解放軍目前製造軍機的進步速度。

▲▼日本三澤基地,日本航空自衛隊,F-35,F35（圖／CFP）

▲日本是洛克希德馬丁公司出產F-35 戰機的最大國外買家。（圖／CFP）

另外，新華社指出，日本防衛省上週五發布消息，洛克希德·馬丁公司將與日本F-X戰鬥機項目的主承包商日本三菱重工合作。在30年前，兩家公司也曾開展類似合作以研發F-2噴氣式戰鬥機。

報導稱，新戰機型號暫稱F-3或F-X。洛克希德-馬丁公司先前提議參照其研發的美軍F-35和F-22隱形戰機，進行混合設計。日方拒絕，更青睞本土設計。

其他有興趣參與日本F-X戰機研發的外國公司還有美國波音公司（boeing）和經營飛彈和飛彈系統的諾斯羅普·格魯曼公司(NOC.US)，以及英國的BAE系統公司和航空發動機製造商勞斯萊斯（Rolls-Royce ）。日本方面表示，將繼續尋求組與英美等國在F-X項目上的合作，以獲得新技術並降低開發成本。

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