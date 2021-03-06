鋒面逼近中！新竹以北迎「大雨＋閃電」　從北至南越晚雨越大

▲鋒面逐漸逼近，今日天氣不穩，各地有雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

雷雨來了！中央氣象局表示，今日上午鋒面接近，目前臺灣海峽北部有對流雲系逐漸移入，苗栗以北沿海地區將有瞬間大雨及雷擊。氣象專家吳聖宇指出，今日下午開始降雨將逐漸增多，並擴展到中部地區，今晚到明日上半天雨勢最明顯，到明日午後降雨才會逐漸緩和。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，「雷雨來了！旺盛對流接近中，台北到新竹將有一波大雨伴隨閃電打雷」。

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天氣職人吳聖宇在臉書發文表示，預期中的鋒面系統已經逐漸在東移南壓靠近中，前緣有許多不穩定的系統在活動，包括華南以及台灣海峽北部都可以看到有閃電訊號，顯示有對流現象，也伴隨雷雨的機會。

▲鋒面將於今晚通過，明晚冷空氣增強，北東氣溫明顯下降。（圖／臉書專頁「天氣職人吳聖宇」）

吳聖宇指出，預估上午期間降雨系統大致還在海上，北部、東北部有局部短暫陣雨，但是還不明顯，下午開始降雨有增多趨勢，降雨範圍也擴展到中部地區，晚間鋒面通過，因此今晚到明天上午這段期間降雨較為明顯，中部、北部、東半部都有短暫陣雨，並有局部雷雨或短時較大雨勢出現機會，南部也會有局部短暫陣雨。

明天下午過後鋒面向東移開，不過東北季風增強配合後續華南仍有雲層東移，因此中北部、東半部仍持續有短暫陣雨機會，雨勢較為減小，南部也會有局部短暫陣雨。

溫度方面，今天白天各地高溫仍在24度或以上，南部可達28度以上，還是較為溫暖，不過明天隨著鋒面通過後，較涼的空氣南下，白天高溫就會明顯下降，北部、東北部感受最為明顯，高溫會降到17-19度，中部及花東地區高溫在21-23度，南部比較不受影響，高溫仍有24-25度以上，明晚到後天週一清晨中北部、東北部空曠地區低溫將有機會降到15度以下。