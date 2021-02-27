連假剩2天都是好天氣！明晨防14度低溫　下周「2次變天」時間點曝

▲北台灣今日有雨。（圖／記者李毓康攝）



記者李宜秦／台北報導

受到東北季風增強影響，今日北部、東半部天氣轉為濕涼，中央氣象局表示，明天起冷空氣與水氣減弱，各地白天氣溫回升，不過北部、東北部清晨低溫仍偏低，約14度。下周二東北季風再增強，北、東轉濕涼，而周六冷空氣也可能增強，另鋒面有機會通過，屆時天氣將再有變化。

氣象局預報員張承傳表示，明、後兩天東北季風減弱，不過清晨低溫仍偏涼，北部、東北部約14到15度，其他地區16到19度。白天開始氣溫逐漸回升，北部、宜蘭、花蓮約22到23度，中南部與台東約22到28度。

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而周日氣溫回升幅度更大，北部約27度、中南部約28到29度，這兩天水氣均減少，各地都是多雲到晴天氣型態，僅花東地區有零星降雨。

▲明日各地天氣晴朗，民眾可把握連假出遊。（圖／記者湯興漢攝）

張承傳指出，下周二、三東北季風再度增強，北部、東半部轉為濕涼，天氣型態與今天類似，北部白天高溫約20度上下。周四後冷空氣減弱，各地氣溫回升，太陽也會露臉。

到周六東北季風可能會稍微增強，也有可能會有鋒面通過，屆時北部、東半部天氣將再有變化，不過因時間還久，冷空氣增強的時間點不確定性高，仍需持續觀察變化。