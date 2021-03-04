一圖看懂3次天氣變化！「鋒面＋冷空氣」接力　高溫狂跌7°C

▲近日天氣變化大。（圖／氣象局）※點圖放大

記者李宜秦／台北報導

時序進入春天，天氣變化較劇烈。中央氣象局表示，明日受到華南雲雨區東移影響，北部、東半部有不定時降雨，不過明後兩天明顯回暖，北台灣高溫可達27度、中南部約30度。但周六晚上鋒面通過帶來雨勢，周日東北季風增強，下周一高溫下降，北台灣白天約20度。

氣象局預報員林定宜表示，明日受到華南雲雨區東移影響，中層水氣較多，北部、東半部有不定時降雨，中南部也有零星短暫雨。

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氣溫方面，明後兩天將明顯回暖，風場為東南風，中部以北與東北部低溫約15到18度、其他地區19到21度。而白天高溫則明顯回升，北部與東北部約24到27度、中南部28到30度。另這兩天西半部、金馬有低雲與局部霧，容易影響視線，行車駕駛要注意。

▲周六晚上鋒面通過，水氣增加。（圖／記者李毓康攝）

林定宜指出，周六晚上將有鋒面通過，這一波鋒面結構較完整，水氣較多，接著周日東北季風增強，天氣會有明顯轉變，北、東轉涼，中部以北、東北部降雨機率提高，且降雨時間較長，其他地區也會有局部短暫陣雨。

周日東北季風增強，下周一到周三持續受到冷空氣影響，北、東整日偏涼，且有短暫陣雨，中南部則是早晚偏涼，山區有零星短暫陣雨。而周一到周三低溫改變不大，北部約14到16度、中南部16到18度、東部17到18度。不過高溫降幅明顯，白天高溫約下降5到7度以上，北部僅剩20到21度，明顯偏涼。