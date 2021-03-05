雲雨帶籠罩全台防雨！這2天低溫下探13°C　「雨最大」時間點曝

▲明晚到周日上半天雨勢最明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

春天到了，天氣系統變化快速，氣象專家彭啟明表示，今日仍有雲雨帶持續東移至台灣上空，降雨將以中部以北為主，今明兩日回暖，高溫可達28度。明日下半天鋒面接近，晚上開始將從北到南降雨，雨勢最明顯的時間點落在明晚到周日上半天，尤其北部雨勢較大，除此之外溫度也會下降，最冷可能出現13度低溫。

彭啟明於臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，今天仍持續昨天，有雲雨帶東移到台灣上空，台灣附近的雲量還是偏多，西半部要留意有些局部霧霾的現象，今天的雨勢仍以中部以北為主，中部山區也有零星降雨，南部較有陽光，溫度也會略回溫一些，北部今明兩天高溫約22-24度，中南部25-28度。

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▲近日天氣變化大。（圖／氣象局）※點圖放大

周六會有鋒面逐步接近，下半天開始雲量逐步增多，晚上開始從北到南逐漸會有雨勢，周日持續受到這波水氣及東北風影響，中部以北都有下雨機會，南部也有短暫陣雨發生可能，雨勢可能會在周六晚上到周日上半天較為明顯，尤其北部的雨勢可能較大。

他提醒，要留意周日到下周一，這波偏北風下來，也會帶動較涼空氣，北部可能降到15-16度，空曠地區13-14度，白天高溫不超過20度，中南部則略降溫1-2度，變化不若北部明顯。類似東北風影響的天氣將持續到下周三，北部迎風面還是容易陰沉偶陣雨。