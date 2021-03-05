弟弟暗藏「記仇本」寫下親姐惡行意外被發現　每頁都喊「我忍了」

▲女大生意外發現弟弟的「記仇本」，裡面清楚寫下關於自己的「惡行」。（圖／翻攝自都市時報）

記者洪菱鞠／綜合報導

兄弟姐妹之間相處，難免會爭執、吵鬧，但大陸一名男童不滿受到姐姐欺負，於是他把默默忍受的事情寫在日記本上，不料日前被姐姐發現這本偷偷暗藏起來的「記仇本」，而且幾乎每次內容最後都寫下「我忍了」。姐姐後來把內容製成影片後上傳分享，不僅惹笑一票網友，還有人說這本記仇本應該改名為「我忍氣吞聲的每一天」。

根據陸媒《都市時報》報導，大陸安徽一名女大生，某天無意間翻到一本封面寫上「記仇本」3個字的筆記本，翻閱後，才發現這不僅是弟弟的日記，裡面還寫滿了關於自己的種種「惡行」，雖然夾雜注音與錯字，但事件、時間都被清楚記錄下來，有趣的是，每篇內容幾乎都會用「我忍了」來做結尾。

例如去年1月4日，弟弟寫下「今天，姐姐用擦炮炸別人糞桶，栽贓給我，我忍了。」1月5日「今年，姐姐罵我，我忍了。」1月6日「今天，姐姐偷吃不帶我吃，我忍了。」1月7日「今天，我姐姐說我王者榮耀太菜，還叫我去菜鳥驛站上班，我忍不了啦，你給我等著。」

▲看到弟弟的內心話，女大生卻是被逗笑了。（圖／翻攝自都市時報）

看到一連好幾篇弟弟真實痛訴的內心話，身為姐姐的女大生卻被逗樂了，尤其弟弟寫說要報去年的仇，她笑說一直到今年也沒等到「報復」。隨後她更把「記仇本」的內容分享到網路上，引起網友熱烈討論，記仇本令不少人會心一笑，紛紛留言說「忍著忍著就放棄掙扎了」、「書名《我忍了》」、「看樣子這仇累計下來，不得鳥（了）」、「這都是深深的姐弟情阿」、「到你長大後再看發現是滿滿的回憶」。