孫道存犯公益侵占、偽造文書2罪再度入監　刑期定為4年3月

▲去年初離開監所的孫道存，又將再度入監。（圖／記者宋良義攝）

記者吳銘峯／台北報導

名媛孫芸芸的父親、太平洋電信電纜公司前董事長孫道存，日前因為犯下偽造文書罪遭判刑3年，犯下公益侵占罪遭判刑1年半，2案均定讞後，再度發監執行。而孫道存向法院聲請定應執行刑，主張自己因生病、年事已高，請求執行3年2月，一審裁定應執行4年3月，孫道存抗告，高等法院二審駁回，仍裁定他要執行4年3月。可抗告。

孫道存與太電前財務長胡洪九，2人涉嫌掏空太電200億元，最高法院最後將孫道存判刑3年定讞。2人在2017年9月間相繼發監執行。孫道存因表現良好，去年初或得假釋出獄。但他一出監，就被檢方聲請羈押。

原來檢方查出，孫道存先前因欠稅1.2億元差點遭到行政執行官聲請管收，但他隨即掏出1.2億元，繳完欠稅罰鍰，終於免得牢獄之災。但檢方追查資金來源，發現他涉嫌長期挪用「太平洋網球發展基金會」、「孫法民文教基金會」2基金會的資金，有「公益侵占」罪嫌的問題。因此提起公訴，而案件審理過程中，孫道存認罪，一審法院速審速結，將他判刑1年半。案經上訴，高等法院二審期間，孫道存於今年初撤回上訴，最終遭判刑1年6月定讞。

2起案件均定讞後，孫道存向法院聲請定應執行刑。一審台北地院裁定他應執行4年3月，孫道存覺得太重，向二審高院提出抗告。孫道存主張，所犯2案的犯罪動機、情境相似，責任非難重複程度高；況且他現年71歲，罹患疾病，生命十分有限。再加上他先前偽造文書罪部分已經入監執行完畢，已經深切體悟犯罪之不可行，所以自己已經沒必要再入監矯正；況且若入監執行有期徒刑1年3月，所造成之痛苦將成等比方式增加，有偏重過苛之情，請求定應執行為3年2月。

不過高院審理後，駁回抗告。高院在駁回理由中指出，孫道存的病情在監所中，監所人員一定會依醫囑妥善照料；況且若真的改定3年2月，等於公益侵占罪部分之刑期，減縮為有期徒刑2月，減縮達1年4月，無法貫徹量刑公平正義之理念。高院最後駁回孫道存的抗告，還是維持4年3月刑期。

