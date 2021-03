緬甸軍警拖屍留「整條鮮血」…處決慘死影片曝！血腥政變遺體滿地

▲緬甸軍警直接拖行示威者屍體。(圖/路透)

記者張方瑀/綜合外電報導

緬甸示威越演越烈,軍警開槍的畫面也不斷曝光,聯合國緬甸問題特使更稱,3日是緬甸爆發政變以來「最血腥」的一天,光是單日就有38人死亡。根據網友在推特上傳的畫面顯示,軍警直接持槍向示威民眾掃射,就連志願醫護人員也不放過,直接從救護站中拖出爆打後,再當場處決。

▲▼軍警掃射後留下滿地鮮血與遺體。(圖/路透)

根據《每日郵報》報導指出,許多當地民眾在政變期間冒著生命危險,拍下一幕幕軍警血腥鎮壓的畫面,再將影片上傳的推特。部分影片顯示,不少平民在街頭直接被槍殺,更有醫護人員被拉出急救站、救護車,再當街毆打後處決。當地民眾更形容,街頭到處可見整灘鮮血,甚至還有屍體直接倒在街邊。

Police are filmed on March 3 shooting a detained protester in the back in Yangon's North Okkalapa township before dragging his body away. The area was the site of multiple killings by security forces on that day. #WhatsHappeningInMyanmar#2021uprising #RejectMilitaryCoup pic.twitter.com/joAegsH4eM