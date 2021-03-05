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緬甸軍警拖屍留「整條鮮血」…處決慘死影片曝！血腥政變遺體滿地

▲▼緬甸政變。（圖／路透）

▲緬甸軍警直接拖行示威者屍體。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

緬甸示威越演越烈，軍警開槍的畫面也不斷曝光，聯合國緬甸問題特使更稱，3日是緬甸爆發政變以來「最血腥」的一天，光是單日就有38人死亡。根據網友在推特上傳的畫面顯示，軍警直接持槍向示威民眾掃射，就連志願醫護人員也不放過，直接從救護站中拖出爆打後，再當場處決。

▲▼緬甸政變。（圖／路透）

▲▼軍警掃射後留下滿地鮮血與遺體。（圖／路透）

▲▼緬甸政變。（圖／路透）

根據《每日郵報》報導指出，許多當地民眾在政變期間冒著生命危險，拍下一幕幕軍警血腥鎮壓的畫面，再將影片上傳的推特。部分影片顯示，不少平民在街頭直接被槍殺，更有醫護人員被拉出急救站、救護車，再當街毆打後處決。當地民眾更形容，街頭到處可見整灘鮮血，甚至還有屍體直接倒在街邊。

還有民眾拍下大批拿著槍枝的軍警，直接衝入示威者聚集地開槍，整個緬甸街頭都充斥著陣陣槍聲；也有人躲在木門後不敢出聲，看著街上逃竄的示威者，還有不斷開槍的軍警；還有民眾直接從後方被行刑式爆頭慘死。

▲▼緬甸政變。（圖／路透）

▲男子持槍威脅示威者。（圖／路透）

《路透社》則指出，有一名穿著綠色上衣的男子在2月底錄製了一段影片，他對著鏡頭表示，「我要朝著你們臉上開槍，我用的是真子彈，今晚我要在整個城市巡邏，我看到誰就開槍，如果你想成為烈士，我會滿足你的願望。」

根據初步統計，自2月1日政變以來，已經有50多位平民被殺，其中38名集中在3日，聯合國緬甸問題特使布格納（Christine Schraner Burgener）就形容，「這是緬甸爆發政變以來『最血腥』的一天。」

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