放心玩！228連假「下一天雨就放晴」　下周這2天又轉濕涼

▲今明兩天北台灣降雨機率高。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受到東北季風增強影響，今日各地天氣逐漸轉涼，中央氣象局表示，今明兩日各地高溫略降，北台灣約20度，且有降雨機率，228連假第二天也就是周日，天氣就會恢復穩定，到下周二才會再轉濕涼。

氣象局預報員劉沛滕表示，今天開始將有2波東北季風接力襲台，今日東北季風增強，今、明天各地高溫略降，北台灣約20度，中南部約25度，中部以北、東半部有局部降雨，其他地區多雲到晴。周日東北季風減弱，228連假後兩天天氣穩定，適合出遊。

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周日起至下周一天氣溫暖，北台灣高溫23到25度、中南部27到28度，下周二東北季風再增強，周二、周三北部、東半部有雨，各地高溫略降2到3度，這一波東北季風水氣較多，迎風面雨勢較明顯，北部低溫約15度。此外劉沛滕指出，未來一周低溫變動不大，北部約16度、中南部16到17度。

▲連假第一天北東有雨，後兩天天氣穩定。（圖／中央氣象局）※點圖放大

下周四後天氣穩定，各地再度恢復多雲到晴的好天氣。而連假後兩天天氣好轉，但基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區仍有長浪，到海邊遊玩的民眾要多注意。而回溫時西半部、金馬地區將有局部霧。

關於霧霾情形，今日東北季風增強，空氣流通增強，北台灣空氣品質較好，中部也會逐漸轉好，南部則是因為處於背風側，空氣品質仍較差。之後回溫時中部空品也會較差。