「只是肚子大！」陳雪生駁斥性騷擾　對范雲提加重誹謗之訴

▲民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生性騷擾，背部遭對方一直用肚子頂三次。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院去年7月審查監察院人事案爆發肢體衝突，民進黨立委范雲認為背部遭國民黨立委陳雪生肚子頂了3次，指控他性騷擾。台北市府性騷擾防治委員會4日確認性騷擾事件成立，可罰新台幣1萬元到10萬元。對此，陳雪生回應，一切都依照法律規定辦理，他也已對范雲提出加重誹謗的告訴。

陳雪生表示，「我肚子本來就比較大」，當時主席台是國民黨占領的位子，但范雲硬要擠進來，發生肢體衝突，「誰騷擾她？」

陳雪生強調，一切都依照法律規定辦理，也已對范雲提出加重誹謗的告訴，未來也不再對這個事件再做回應。

台北市社會局表示，為保護當事人隱私及其他人格法益，以不公開方式調查，調查期間給予當事人充分陳述意見及答辯機會，後續提送性騷擾防治委員會合議決議；調查案件不便透露申訴人、被申訴人個人資料隱私與案件內容。

社會局指出，若性騷擾案件成立，依性騷擾防治法規定，對他人為性騷擾者，由直轄市、縣 (市) 主管機關處1萬元以上10萬元以下罰鍰。如果當事人不服，自行政處分達到次日起30日內可再提訴願，訴願階段由衛生福利部受理。