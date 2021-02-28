林宅血案歷經41年未究責　范雲：國家應向當事家屬道歉

▲范雲呼籲國家應向林宅血案家屬道歉。（圖／取自范雲臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

今年是林宅血案第41年週年，民進黨立委范雲在二二八紀念日表示，林宅血案至今仍未究責，國安局仍未回應促轉會調查報告，國家應向當事人家屬道歉。

范雲在臉書表示遺憾，林宅血案發生這麼多年，卻還不能知道真兇、幕後指使是誰。去年2月，促轉會在林宅血案40週年前，依據總統府數度要求國安局清查釋出的檔案，完成了林宅血案調查報告。

范雲說，依據調查報告，國家不只涉嫌介入林宅血案，而且還阻礙了案件第一時間的調查，以至於今日還未能給家屬與台灣社會要個交代。

她認為，單就威權政府系統性的隱匿與湮滅關鍵證據、阻礙林宅血案調查這明確的侵犯人權的不義行止，國家就應該向林宅血案的受難家屬公開道歉。

范雲呼籲，調查應繼續，但單就當年威權政府系統性的傷害人權、阻礙調查所造成的無法彌補的遺撼，政府就該對林宅血案的家屬們公開道歉。台灣已民主化這麼多年，悲劇已經發生41年，如此不人道的劇烈傷痛，不會因為閉口不談，社會就自然癒合。

她期盼，除了開放檔案之外，政府還能進一步讓台灣社會相信，這個政府具有承擔與清理過去，威權政府過錯的誠意與能力。