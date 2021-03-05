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紗門驚見荔枝椿象！他一個動作...秒變「鋼鐵蟲」　網笑歪：進化了

▲▼有網友想拿殺蟲劑滅除沙門上的荔枝椿象，結果竟錯拿成油漆，使他瞬間「變身」。（圖／翻攝自臉書社團／植物病蟲害與營養管理交流網）

▲有網友想拿殺蟲劑滅除紗門上的荔枝椿象，結果竟錯拿成油漆，讓牠瞬間「變身」。（圖／翻攝自臉書社團／植物病蟲害與營養管理交流網）

實習記者閔文昱／綜合報導

荔枝椿象為外來害蟲，受到驚擾會分泌出臭液，如不慎觸碰會造成皮膚灼熱、潰爛。有民眾就在自家紗門上發現一隻正在下蛋的荔枝椿象，於是就想拿殺蟲劑往牠身上噴灑，不料卻拿成油漆，使得這隻荔枝椿象被噴完後秒變身為「鋼鐵椿象」，奇特的畫面引發不少網友熱議。

一名網友在臉書社團《植物病蟲害與營養管理交流網》發文，表示自家紗門上出現了一隻荔枝椿象在下蛋，由於荔枝椿象屬於害蟲，於是原PO就趕緊拿出殺蟲劑想將牠滅除，但可能是一時心急，殺蟲劑竟錯拿成了油漆，使得被噴灑完的荔枝椿象整隻化為銀白色，不僅有如鋼鐵打造一般，許多網友看完甚至笑稱「彷彿變成了藝術品」。

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▲▼有網友想拿殺蟲劑滅除沙門上的荔枝椿象，結果竟錯拿成油漆，使他瞬間「變身」。（圖／翻攝自臉書社團／植物病蟲害與營養管理交流網）

▲網友笑稱染色後的荔枝椿象彷彿變成了藝術品。（圖／翻攝自臉書社團／植物病蟲害與營養管理交流網）

貼文曝光後引發許多網友熱議，紛紛留言表示，「變成液態金屬椿象了」、「突然就成為了藝術品」、「變淫蟲了」、「裝置藝術」、「高貴了起來」、「這做成裝飾品還真漂亮」、「太強了哈哈哈哈」、「應該噴金色，更貴氣！現在金價高啊！」、「又進化了，功力又大增了」、「銀色椿象價值連城」、「糟糕了牠，會沒朋友」、「這樣牠回去會被其他椿象笑」、「一整個質感上升」。

▲▼有網友想拿殺蟲劑滅除沙門上的荔枝椿象，結果竟錯拿成油漆，使他瞬間「變身」。（圖／翻攝自臉書社團／植物病蟲害與營養管理交流網）

▲一旁的蟲卵也一同被染成了銀色。（圖／翻攝自臉書社團／植物病蟲害與營養管理交流網）

荔枝椿象又名荔蝽，俗稱臭屁蟲，一次能產出14粒卵，主要原產自中國南方、東南亞及南亞，後來在2011年時開始入侵到台灣本島並對作物造成嚴重危害，且由於會噴出具腐蝕性的毒液以作防禦，因此在野外幾乎沒有天敵，唯一的天敵就只有平腹小蜂。

另外，荔枝椿象受到威脅時，會從尾端噴出具有腐蝕性的毒液，不慎被噴到皮膚會導致灼傷，若延誤就醫可能會留下疤痕，因此碰到荔枝椿象時切勿徒手抓取，若不慎被毒液噴到應趕緊以大量清水沖洗，並趕緊迅速就醫，以免留下疤痕。

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