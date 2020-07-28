快訊／花蓮北濱岸際發現男性遺體！穿黑紅色防寒衣繫浮具　身分待查

▲花蓮北濱公園岸際發現一具男性大體，海巡人員獲報到場檢視。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮北濱公園岸際28日上午發現一具男性遺體，海巡人員到場檢視，男子身上未發現任身分證件，約50-60歲，身著黑紅色防寒衣，腰問繫有藍色自製浮具，左手佩戴銀色手錶。海巡人員管制封鎖現場後，已報請檢察官相驗。

海巡署第九巡防區指揮部於28日上午7時許接獲通報，於花蓮北濱公園岸際發現一具遺體。第一二岸巡隊沙東機動站人員趕赴實施現場管制及蒐證等工作。

▲檢視男子身上無任何證件，左手佩戴銀色手錶是顯著特徵。

初步查驗，男子口吐白沫且已無生命意識，男性，年約50-60歲，身高約165至170公分，身穿marium黑紅色防寒衣，腰問繫有藍色自製浮具，左手佩戴銀色手錶。

現場搜索後未發現疑似死者的隨身物品及證件，救護人員抵達現場後，確認該男子已無呼吸及心跳；另詳細死亡原因由第一二岸巡隊司法小隊報請檢察官辦理後續調查、釐清及相驗事宜。

▲救護人員研判男子已無呼吸及心跳，用屍袋裝妥送殯儀館等待相驗。



第一二岸巡隊表示，花蓮地區的海岸雖然美麗，但卻隱藏潛在危險，夏季戲水民眾絕不可以掉以輕心，應特別注意自身安全全。呼籲民眾於海上發現或發生任何危難事故時，請立即撥打海巡署免付費「118」報案服務電話，皆會於第一時間派員處理。

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