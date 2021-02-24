嘉義市防治荔枝椿象！5元收購4000卵片　將放出「2萬隻天敵」助攻

▲嘉市公園啟動第一波噴藥防治。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

荔枝椿象為外來害蟲，受到驚擾會分泌出臭液，如不慎觸碰會造成皮膚灼熱、潰爛。行政院農業委員會發布今年嘉南區化學共同防治期程，荔枝為即日起至3月19日，龍眼為3月3日至4月2日進行防治。嘉市府於北香湖公園進行噴藥防治，3月8日起將陸續在市區公園(南興、北香湖、友忠、番仔溝、嘉義、都會森林、文化、文昌、後湖)，進行第一波荔枝椿象噴藥防治作業，同時也將於今年3月初至3月中旬，釋放荔枝椿象天敵，逾2萬隻平腹小蜂助攻，減低荔枝椿象密度。嘉市府將於噴藥地點設置公告，敬請市民朋友於噴藥當天暫時不要接近該區域。

建設處長田長沛提醒民眾，不隨手觸摸荔枝椿象，荔枝椿象不會主動攻擊人類，蟲卵也不具毒性，但受驚嚇時所分泌出的臭液卻對人體有毒，在公園運動或在樹蔭下方需稍加注意，避免侵擾荔枝椿象、以免被毒液噴濺。萬一眼睛不慎被毒液噴到，千萬不可搓揉，需立即用大量清水沖洗，並迅速就醫。若皮膚出現灼熱、搔癢，則可先冰鎮來舒緩症狀，同時尋求皮膚科醫師的協助。

▲嘉市公園荔枝椿象卵片。（圖／嘉義市政府提供）

市府建設處指出，市府採用安全的環境用藥防治，但噴藥過程中仍然需要市民朋友配合不要靠近噴藥區域，同時噴藥完畢蟲屍較多，市府也會派員清掃。市府今年也將於3月4日起至5月底辦理卵片收購計畫，設籍在嘉義市的民眾，每週一及四上午9時至中午12時，可至公所繳交卵片，一片5元收購，達目標片數(4,000片)，將停止收購。

▲「紅姬緣椿象」和荔枝椿象區分圖。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市在盧厝、鹿寮、圳頭、後庄約有90公頃的荔枝及龍眼種植面積，為保障農友辛苦栽植成果，建設處已於2月3日舉辦荔枝椿象防治宣導講習會，為農友分享防治荔枝椿象的知識。

另外，民眾常把「紅姬緣椿象」和荔枝椿象混淆，紅姬緣椿象也有群聚的特性，外表是紅色，就像是一堆枸杞放在一起，為台灣本土種昆蟲對人並無害，長長細細的外表也跟荔枝椿象長的完全不同，民眾看到不用緊張。

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