荔枝椿象殺手來了！　霧峰農民「摘除4萬片」賺20萬

▲台中市政府提高荔枝椿象每片收購價5元，收購量暴增。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市農業局為了防治荔枝椿象的危害，祭出每片荔枝椿象卵片收購價5元，果然吸引農民們努力摘除，今年收購量暴增至28萬6千多片，遏阻4千萬多隻荔枝椿象出生，也使得今年荔枝產量大增，其中霧峰區1名年近40歲的林姓農民摘除4萬片，數量最多，發了一筆20萬元小財，堪稱是荔枝椿象殺手。

台中市荔枝產區主要集中在太平、霧峰、神岡、大里等地，品種以黑葉為主，栽培面積約1千9百公頃，荔枝和龍眼都屬於無患子科，豐潤多汁，甜度高，因此吸引荔枝椿象在樹葉下產卵，至於芒果、香蕉等乳汁苦澀，就不被荔枝椿象附著。

請繼續往下閱讀...

農業局表示，為了有效防治荔枝椿象對荔枝和龍眼的危害，去年開始實施每片卵片收購價2元，但農民摘除意願低，1年僅收購1萬多片，去年向農委會爭取收購價提高到5元，果然吸引農民爭相摘除，今年收購量為28萬6千多片，也使得荔枝產量大增，高達1萬7千噸。

農業局說，荔枝椿象在每片樹葉上平均產卵14顆，農民繳交的卵片上的卵，如果不到10顆，就不能計算在內，因此計算過程相當費時，若以今年所收繳的28萬6千多片卵片為例，每一片有14顆卵，以每隻荔枝椿象最多可生產10次計算，如同遏止了4千多萬荔枝椿象的出生。

霧峰農會表示，近40歲的林姓農民，家裡農田大多數都是種植龍眼，原本為了疏果，就會砍掉部份樹枝，如今有了獎勵金的激勵，就更有耐心的一片片檢視樹葉並摘除，因此摘除量最多，也為自己賺筆小財。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►活化票券!東森幣加碼1.5倍