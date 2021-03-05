女律師揭「林志玲異國婚」1關鍵變數　網推4對夫妻守住童話婚

▲福原愛與江宏傑驚傳婚變。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃翊婷／綜合報導

福原愛與江宏傑童話婚姻亮紅燈，律師李怡貞4日晚間在臉書PO文表示，消息傳開後很多人都說不相信世界上還有童話，但她很看好林志玲和AKIRA的異國婚姻，並詢問網友還有哪些夫妻是不會離婚的。結果最多人點名的是藝人賈靜雯和修杰楷，另外還有侯昌明夫妻、李㼈夫妻以及劉德華夫妻。

在福原愛傳出與高帥前輩共遊橫濱中華街之後，又接連爆出她與丈夫江宏傑正在協議離婚。律師李怡貞曾在臉書PO文針對這個狀況進行分析，並坦言在沒有離婚的前提下，婚姻當中任何一方跟異性密會到去開「兩間房間」過夜，按一般第三人標準，其實都已經逾越一般正常男女交往的分際，另一半告侵害配偶權，判賠的機率很高。

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▲李怡貞看好林志玲和AKIRA。（圖／記者李毓康攝）

李怡貞4日晚間再度於臉書PO文提到，有朋友在分析桌球夫妻的文章底下留言吶喊「這世上還有童話嗎」，但她覺得除了父女之情外，韓星金泰熙和Rain的婚姻還是充滿希望的，「我也看好林志玲以及AKIRA的，但他們還在新婚期，而且如果有想要生小孩，生育問題如果認真計較起來，其實也會影響婚姻，先觀察看看好了。」

文末，李怡貞詢問網友們最看好哪對夫妻，大家紛紛留言表示，「賈靜雯和修杰楷」、「劉德華夫妻」，另外侯昌明夫妻、李㼈夫妻也獲得很高的支持度。不過，也有網友感嘆，看完桌球夫妻的事件後，真心覺得這世上本來就沒有童話，「世事無絕對，我再也不相信童話了」、「我覺得除非其中一方踏入棺材了，否則這世間真的很難有童話」。

▼賈靜雯和修杰楷也是網友公認的甜蜜夫妻。（圖／翻攝自IG/賈靜雯）