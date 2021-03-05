　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

女律師揭「林志玲異國婚」1關鍵變數　網推4對夫妻守住童話婚

▲▼ 江宏傑和福原愛鬧婚變。（圖／資料照，記者周宸亘攝）

▲福原愛與江宏傑驚傳婚變。（圖／記者周宸亘攝）

記者黃翊婷／綜合報導

福原愛與江宏傑童話婚姻亮紅燈，律師李怡貞4日晚間在臉書PO文表示，消息傳開後很多人都說不相信世界上還有童話，但她很看好林志玲和AKIRA的異國婚姻，並詢問網友還有哪些夫妻是不會離婚的。結果最多人點名的是藝人賈靜雯和修杰楷，另外還有侯昌明夫妻、李㼈夫妻以及劉德華夫妻。

在福原愛傳出與高帥前輩共遊橫濱中華街之後，又接連爆出她與丈夫江宏傑正在協議離婚。律師李怡貞曾在臉書PO文針對這個狀況進行分析，並坦言在沒有離婚的前提下，婚姻當中任何一方跟異性密會到去開「兩間房間」過夜，按一般第三人標準，其實都已經逾越一般正常男女交往的分際，另一半告侵害配偶權，判賠的機率很高。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼林志玲、Akira婚禮,婚宴結束後新人出來跟民眾致意。（圖／記者李毓康攝）

▲李怡貞看好林志玲和AKIRA。（圖／記者李毓康攝）

李怡貞4日晚間再度於臉書PO文提到，有朋友在分析桌球夫妻的文章底下留言吶喊「這世上還有童話嗎」，但她覺得除了父女之情外，韓星金泰熙和Rain的婚姻還是充滿希望的，「我也看好林志玲以及AKIRA的，但他們還在新婚期，而且如果有想要生小孩，生育問題如果認真計較起來，其實也會影響婚姻，先觀察看看好了。」

文末，李怡貞詢問網友們最看好哪對夫妻，大家紛紛留言表示，「賈靜雯和修杰楷」、「劉德華夫妻」，另外侯昌明夫妻、李㼈夫妻也獲得很高的支持度。不過，也有網友感嘆，看完桌球夫妻的事件後，真心覺得這世上本來就沒有童話，「世事無絕對，我再也不相信童話了」、「我覺得除非其中一方踏入棺材了，否則這世間真的很難有童話」。

▼賈靜雯和修杰楷也是網友公認的甜蜜夫妻。（圖／翻攝自IG/賈靜雯）

▲賈靜雯全家去日月潭玩。（圖／翻攝自IG/賈靜雯）

#律師執業心得 今天看到律師同道在我寫桌球夫婦文章留言說 「這世上還有童話嗎 ？（吶喊）」

ET快訊
快訊／李克強工作報告　涉台內容曝光
國中弟夾30元滷味　老闆「1理由」拒賣！網戰翻
林青霞曝已打大陸科興疫苗！　13字曝身體狀況
快訊／早盤重挫250點！　台積電跌破600元

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

奧客要求種高麗菜「1顆10元當做善事」　老闆神回16字秒閉嘴

「2隻金蟾蜍」咬到9.2億發財金　台南彩券行開出9.2億威力彩頭獎

兒子被色筆畫滿臉　媽卸半天哭：誰說女兒比較乖？7千網友看傻

樓上亂丟「用過保險套」　太大包被歪樓！看完照片都崩潰

女律師揭「林志玲異國婚」1關鍵變數　網推4對夫妻守住童話婚

網傳「15歲男激戰50位國中妹3懷孕」　桃市教育局回應了

福原愛撇偷吃兩度道歉　網友揭「和前輩男過夜開2房」5矛盾

驚蟄雨擴大！明晚變天驟降6℃濕涼再7天　霧鎖桃園能見度不到200m

福原愛江宏傑「假掰恩愛換業配」！　PTT鄉民女神qn：真的很噁心

小愛的迫降！福原愛遭疑「偷情被拍帶風向」　清純形象全毀

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

快救駕！喵星人回窩睡覺困門口　被「豐滿卡撐」出賣...網：吃太好

男遺失手機靠GPS追蹤7分鐘尋獲　阿姨詭辯「在廁所看到」遭警戳謊

奧客要求種高麗菜「1顆10元當做善事」　老闆神回16字秒閉嘴

「2隻金蟾蜍」咬到9.2億發財金　台南彩券行開出9.2億威力彩頭獎

兒子被色筆畫滿臉　媽卸半天哭：誰說女兒比較乖？7千網友看傻

樓上亂丟「用過保險套」　太大包被歪樓！看完照片都崩潰

女律師揭「林志玲異國婚」1關鍵變數　網推4對夫妻守住童話婚

網傳「15歲男激戰50位國中妹3懷孕」　桃市教育局回應了

福原愛撇偷吃兩度道歉　網友揭「和前輩男過夜開2房」5矛盾

驚蟄雨擴大！明晚變天驟降6℃濕涼再7天　霧鎖桃園能見度不到200m

福原愛江宏傑「假掰恩愛換業配」！　PTT鄉民女神qn：真的很噁心

小愛的迫降！福原愛遭疑「偷情被拍帶風向」　清純形象全毀

快訊／李克強政府工作報告　重申一中、推進祖國統一

吳鳳老婆流產崩潰痛哭：腳沒長出來！　產檢發現「寶寶沒心跳」

中國2021年GDP增長目標　設定「6%以上」

香港47人案審訊4天！押後至5月底再審　15人獲批保釋

緬甸軍警拖屍留「整條鮮血」…處決慘死影片曝！血腥政變遺體滿地

快訊 ／ 蘇貞昌：疫苗不足我不搶 「沒人敢打我先打」

苗栗聯合稽查學童交通車　「改裝+未繫安全帶」祭出2罰單

連日來氣溫變化大　高屏稻熱病悄現蹤

屏東市千禧公園6日植樹活動　金曲歌后朱海君+江志豐助陣

伍茲「出車禍失憶」甚至忘了在開車…警方排除吸毒酒駕

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

哪個名人外遇最震撼？鄉民狂推他：超猛

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

福原愛江宏傑假恩愛換業配！鄉民女神：真噁

網傳15歲男激戰50個國中妹！桃園教育局回應了

快訊／北部深夜一晃！22:24發生規模4.7「極淺層地震」

江宏傑喊話福原愛　台男看完崩潰

處女桃花朵朵開！12星座「意氣用事帶來毀滅」

江宏傑講話木訥！網搖頭：不信他會罵妓女

驚蟄雨擴大！明晚變天驟降6℃濕涼再7天

同事拿擦手紙大號　內行人推爆

千元有找！桃園妹逛好市多「秒買愛迪達白鞋」

更多熱門

相關新聞

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

福原愛驚爆與「前輩」男子共遊橫濱，並傳出與老公江宏傑協議離婚中，她4日兩度發表聲明向大眾、夫家道歉。不過，網友們看完這封親筆寫下的道歉信，點出其中有5個矛盾之處，分別為何謂輕率行為、是否早知被偷拍、開兩間房、為何不找女性朋友、共度2夜。

福原愛江宏傑假恩愛換業配！鄉民女神：真噁

福原愛江宏傑假恩愛換業配！鄉民女神：真噁

小愛的迫降！福原愛遭疑「偷情被拍帶風向」

小愛的迫降！福原愛遭疑「偷情被拍帶風向」

日媒諷「小愛的迫降」 形象恐全毀

日媒諷「小愛的迫降」 形象恐全毀

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

關鍵字：

福原愛江宏傑李怡貞

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

結婚2年沒懷孕！醫「1指內診」她狂喊痛：沒進去那麼深

福原愛「啊～」餵食高帥男！

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面