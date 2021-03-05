小愛的迫降！福原愛遭疑「偷情被拍帶風向」　清純形象全毀

▲ 江宏傑和福原愛鬧婚變。（圖／資料照，記者林育正攝）

文／中央社記者楊明珠東京4日專電

台日桌球夫妻檔江宏傑和福原愛（小愛）被日媒爆出婚變，成為台日熱門新聞。有日媒報導，「國民女兒」小愛的形象可能全毀，「不倫（偷情）疑雲」震撼桌球界。

福原愛在日本被暱稱為小愛（愛醬），昨天下午日本「週刊文春」電子版報導她將離婚的真相，內容指指小愛因不堪夫家長期言語霸凌，已提出離婚要求。

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消息一出，震驚日本社會，因為3歲開始打桌球的小愛是很多日本國民看著長大的，被視為國民女兒，嫁到台灣4年多被欺凌，很多人紛紛責罵江家。未料，另一週刊「女性Seven」電子版立刻爆料拍攝到小愛與一高帥男在橫濱約會、「開房間」度過一晚，甚至帶至東京住家共度一晚。

女性Seven還仿人氣韓劇「愛的迫降」諷刺地以標題寫著「小愛的迫降」，搭配小愛滿臉笑容與一名男子（臉部打馬賽克）走在一起的幸福模樣。

中央社日文版昨天報導這對夫妻所屬經紀公司華研國際發出的江宏傑3點聲明，這則新聞昨天登上日本雅虎熱門新聞，很多日本網友留言指責是小愛的錯，因為即使江家對小愛言語暴力，但小愛偷情就是一發OUT（一球出局）。

▲江宏傑、福原愛。（圖／記者張一中攝）

有網友說，把兩個孩子交給夫家照顧那就算了，把自己母親也託夫家照顧，實在太離譜。還有網友說，小愛強調與該名男性友人住橫濱飯店或在她家，並未同宿一室，這種說詞，沒人能苟同，光從照片來看，小愛就OUT（出局）了。

日媒「日刊現代」今天報導，小愛2月18日在知名節目「徹子的部屋」接受主持人黑柳徹子專訪時的內容，讓大家猜到她可能會離婚。對於她被爆料偷情一事，不少記者心想「果然」，有人想「小愛豈會把2個小孩丟下返國」、「該不會是日本有想見的男人」。

JCAST新聞電子版以「福原愛形象恐崩壞」、「不倫疑雲震撼桌球界」報導，有日本體育報記者說，小愛深受國民喜愛的形象可能全毀，對她今後活動帶來的影響難以計量。

39歲的日本前眾議員、律師橫夈勝仁接受東京體育報採訪時說：「真的很驚訝，因為在我的世代，天才桌球少女小愛是很厲害的，我一直很支持她。沒想到做出讓社會嘩然的『偷情』事。」他表示，儘管小愛強調與男性友人是開2個房間，但如果是法院審判的話，會被認為是不貞的案子。」

日本電視台的知名資訊節目、由宮根誠司主持的「宮根屋」今天下午播出時，著重小愛遭夫家言語暴力的報導，對於小愛被爆料「偷情」一事輕鬆帶過，受到很多網友批判。

小愛今天透過日本電通運動夥伴公司（DENTSU SPORTS PARTNERS INC.）官網貼出親筆信，內容寫「這次因為我自己的輕率行動，造成外界擔心與困擾，我要由衷表達歉意。」

有網友懷疑，小愛可能已知被「女性Seven」偷拍且將被爆料，趕緊找「高人」指點，避免變成離婚時不利於自己的情況，因此才有「週刊文春」那篇指責夫家言語暴力的報導。由於內容詳細，很多網友懷疑是小愛透露的，以利於危機處理。