福原愛江宏傑「假掰恩愛換業配」！　PPT鄉民女神qn：真的很噁心

▲江宏傑、福原愛美好形象全崩。（圖／資料照／記者林育正攝）



記者崔子柔／綜合報導

台日桌球CP檔江宏傑、福原愛近日爆出4年婚變，2人過去一直以模範夫妻形象出現螢幕前，受到不少廠商青睞，如今幸福人設全毀，PTT鄉民女神qn（9n，黃瓊慧）也對此感嘆，在人前曬恩愛，人後業配接不完，這種刻意表現的假掰真的覺得很噁心。

日本媒體指出，福原愛、江宏傑合體接下不少代言，約有2.6億身價，現在爆出婚變、外遇醜聞，工作恐怕將大受影響。

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▲江宏傑、福原愛夫妻檔娛樂商機頗高，日媒分析這是2人目前不願離婚的主因。（圖／記者周宸亘攝）



qn昨晚就在臉書發文提到，有些實境節目喜歡以窺探明星愛情或婚後生活為賣點，寫好的劇本讓人整天做些不切實際的投射，「我覺得這種商業操作超噁心假掰」，婚姻生活是充滿著柴米油鹽醬醋茶的，這種細節當然不會在螢幕上演出來給你看。

qn也提到自己的經驗，因為將參選桃園市議員，近期跑了不少行程，但不會刻意提到她先生或家庭，這樣竟也被地方人士傳聞她好像離婚，更有人說她帶著3個孩子獨立生活，「我只是不喜歡在眾人面前曬恩愛，因為我並沒有要業配綠能冷氣機阿」，無奈自己因為沒有表現出他人心目中候選人應有的「完美婚姻人設」，就莫名其妙被打擊。

▼qn發文。（圖／翻攝自臉書）

